Babel oyuna giriyor, Galatasaray puan kaybediyor!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların eleştirilen isimlerinden biri olan Ryan Babel ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın sonradan oyuna girdiği müsabakalarda Cimbom gol yiyor. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında benzer senaryolar yaşandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi ve lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Bu sezon öne geçtiği mücadelelerde üstünlüğünü koruyamayan Aslan, beklenmedik kayıplar yaşadı. Babel'in sonradan oyuna girdiği müsabakalarda Galatasaray'ın gol yemesi ise dikkat çekti.

Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında Ryan Babel geliyor. Fatih Terim'in kulübedeki jokeri olan Babel oyuna girdiğinde sarı-kırmızılılar kritik puanlar kaybediyor.

Kasımpaşa deplasmanında Hollandalı yıldız oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlik golünü attı.

Trabzon'da aynı senaryo tekrarlandı ve Morutan'la değişen Babel sahadayken Trabzonspor 2-2'yi yakaladı.

Alanyaspor ise Babel'in 77'de girdiği maçta Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi.

Beşiktaş derbisinde de Hollandalı oyuncu korner öncesi oyuna girdi ve siyah-beyazlıların golü geldi.