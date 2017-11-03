Babel ikinci turda Liverpool’u istiyor

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel Şampiyonlar Ligi’ndeki gidişatları için "Birçok iyi oyuncuya sahibiz.Tecrübenin ve uluslararası seviyeyi anlayan yerel oyuncuların karışımı ile iyi bir takım oluşturduk’’ diye konuşurken, gruptan çıkmaları halinde eski takımı Liverpool ile eşleşmek istediğini belirterek, ‘’Takım için normal bir maç olsa da benim için özel bir maç olur’’ dedi.

ABD'nin önemli yayın organlarından CNN'in canlı yayınına katıldı ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarının sürpriz olmadığını anlatan Babel şöyle konuştu:

"Birçok iyi oyuncuya sahibiz. Tecrübenin ve uluslararası seviyeyi anlayan yerel oyuncuların karışımı ile iyi bir takım oluşturduk. Herkesi çok iyi bir şekilde koordine edebilen tecrübeli bir teknik direktöre sahibiz. Biz oyuncular da çok iyi bir iş birliği içindeyiz. Belki de şu ana kadarki başarımızın arkasındaki anahtar bu olabilir."

‘’Taraftar deplasman takımı üzerinde etki yaratıyor"

Siyah-beyazlı taraftarı öven Hollandalı yıldız, Vodafone Park'taki atmosferin rakip takımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Babel "Rakip takımlar buraya gelmek zorunda olduklarında, gözlerinin korkabileceğini fark ediyoruz. Ayrıca, Liverpool ile burada ilk kez oynamak için geldiğim zamanı da hâlâ hatırlıyorum. Bu asla unutamayacağım bir andı çünkü taraflar muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. Deplasman takımı üzerinde bir etki yarattıkları gerçek. Bu durumun oldukça farkındayız ve bundan yararlanmaya çalışıyoruz. Şu ana dek bizim için de çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"Bir üst turda Liverpool gelsin"

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaları durumunda Liverpool ile eşleşmek istediğini belirten Ryan Babel "Liverpool ile eşleşirsek çok özel olur, ama başka bir takımdan farklı olmaz. Bizim amacımız üst tura çıkmak, yine hedefimiz aynı olur. Ama benim için kesinlikle özel bir maç olur" şeklinde konuştu