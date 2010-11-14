-BABAYA "EBEVEYN İZNİ" YOLDA BURSA (A.A) - 14.11.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, kadınların doğum öncesi ve sonrası izinlerini 8'den 16 haftaya, ücretsiz izinleri 1 yıla çıkardıklarını, süt izinlerini da artırdıklarını belirterek, ''Ebeveyn izni de yasa tasarısı olarak mecliste. En kısa zamanda onu da çıkaracağız'' dedi. Bakan Kavaf, Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) düzenlenen ''Aile ve Kentsel Yaşamda Kadın'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, modern toplumlarda çekirdek ailelerde genç kuşakların, yaşlı kuşakların deneyimlerinden yararlanma imkanlarından yoksun olduklarını söyledi. Kavaf, bunun nedeninin de ataerkil aile yapısından çekirdek aile yapısına doğru çok hızlı bir geçiş sürecinin yaşanması olduğunu ifade ederek, tecrübenin, yılların süzgecinden geçen çok değerli bir hazine olduğunu vurguladı. Genç kuşakların geniş aile yapısı içinde bu zenginlikten faydalanmasını mutlaka sağlamak gerektiğini anlatan Kavaf, ''Biz batının çok geç fark ettiği değerler erozyonunu çok daha erken farkederek yerel ile evrenselin, inanç ile değişimin, tarih ile geleceğin pekala bir arada bulunabileceğini, kucaklaşabileceğini, tüm dünyanın tanımasını, anlamasını, bilmesini sağlamış olmanın onurunu da yaşıyoruz'' diye konuştu. Kavaf, geride bırakılan 20. yüzyılın ideolojiler yüzyılı olduğunu, bu dönemde, insan olmanın erdeminin ve insani değerlerin ideolojik çatışmalara ve maddi kazanımlara feda edildiğini belirterek, yaşanan tüm değişime, bilim ve teknolojideki o büyük ilerlemeye rağmen 20. yüzyılın arkasında ağır enkaz bırakan bir yüzyıl olduğunu dile getirdi. 20. yüzyılda pozitif bilimlerde inanılmaz ve baş döndürücü hızla gelişmeler kaydedildiğine de değinen Kavaf, şunları kaydetti: ''Bunu konfor olarak hayatımızda yaşıyoruz. Ama buna rağmen insani, kültürel değerler açısından insanlığı ne kadar mutlu ettiği sorusuna verilecek cevap açısından bakıldığında, gerçekten 20. yüzyıl arkasında enkaz bırakan bir yüzyıl oldu. 21. yüzyıl inanıyorum ki 20. yüzyılın olumsuz hatalarının tekrar etmeyeceği bir çağ olacaktır. İnsanların ortak değerlerinin, ahlaki değerlerinin, tarihin, kültürel mirasın, inançların ve değerlerin yükselişe geçtiği bir yüzyıl olacaktır.'' -EBEVEYN İZNİ- Kavaf, hükümet olarak kadınların doğum izni, süt izni mücadelesini önemsediklerini ve bunu desteklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bu konuda çok ciddi adımlar attık. Kadınlarımızın doğum öncesi ve sonrası izinlerini 8'den 16 haftaya çıkardık. Süt izinlerini artırdık. Ücretsiz izni 1 yıla çıkardık. Ebeveyn izni de yasa tasarısı olarak mecliste. En kısa zamanda onu da çıkaracağız. Ama diğer taraftan Afganistan'da kadınların ölüm-kalım mücadelesi verdiklerini de unutmamamız gerekir.'' Bunun yanı sıra kız çocuklarının okullaşmasını, kadınların da okur-yazar oranını artırmak için yoğun bir çaba sergilediklerini ifade eden Kavaf, ''2003 yılından bu yana açmış olduğumuz kampanyalarla 8 yılda 350 bin kızımızı okulla buluşturduk. Hedefimiz okulla buluşturduğumuz bu kızlarımızın eğitiminin sürdürülebilir olmasını sağlamak'' dedi. Bakan Kavaf, konuşmasının ardından salondaki dinleyicilerin sorularını yanıtladı.