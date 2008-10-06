Babasız çocuk ruh hastası olur

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, ABD’deki bir sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, ilahiyatçı Zekeriya Beyaz’ın sert eleştirilerine hedef olmuştu. Beyaz, Bilginel'in bebeği Kayra için "gayrimeşru" ifadesi kullanınca tepki toplamıştı. İşte yine sözlerinin arkasında olan ve sperm bankası konusunda fetva makamı haline gelen Beyaz Hoca'dan son inciler:



Sperm bankası çocuğu gayrimeşru: Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Meşru, hukuka uygun; gayrimeşru hukuk dışıdır. Olaya dini yönden baktığımız zaman nikâh dışı peydahlanan çocuk dini terim olarak gayrimeşrudur. Dinimize göre çocuk aile içinde meydana gelir yani nikâhlı eşler çocuk yapar. Burada ise kime ait olduğu belli olmayan sperm ile çocuk meydana getirilmiştir. Nikâh yok, aile yok ve belli bir baba yok. Babası belli olmayan çocuğa da halkımızın ne diyeceğini düşünmek gerekir. Burada çocuk masumdur, sorumluluk bu fiili icra eden kişilere aittir. Sperm bankasından çocuk peydahlamak sapkın bir düşünce ve eylemdir.



Bu durum çocuk için nasıl algılanacak?: Burada çocuk ve insan hakları çiğnenmiştir. Çünkü her çocuk annesini sevdiği kadar babasını da sever ve babanın kişiliğini özümser. Ayrıca çocuk toplumsal hayat içinde baba ile de onurlanır, gururlanır. En önemlisi de baba, çocuk için bir güç kaynağıdır. Okulda bütün çocuklar babasından bahsederken bu çocuk ne yapacak, söyler misiniz? Sürekli baba özlemi çeken bir çocuk psikolojik olarak çöküntü içinde olacaktır. Babayı örnek alarak hayatında özümsemediği için psikolojik yapısında ve davranışlarında çok yönlü bozukluklar olacaktır. Kimsenin bir çocuğu böylesine bozuk bir psikolojinin içine sokmaya hakkı yoktur.



ABD'de dernek kuruyorlar: Tamam, birçok babasız çocuk var ama onların babaları ölmüştür, resimleri vardır, adı vardır, sülalesi vardır, baba figürü vardır, baba tarafından akrabaları vardır. Dolayısıyla o çocukta Kayra bebekte görülebilecek derecede travmatik bir babasızlık hissi oluşmaz. Söz konusu olayda babanın ismi cismi hiçbir şeyi yoktur. Göreceksiniz bu çocuk ileride toplum ve kendisi için zararlı olabilir hatta psikopat olabilir.



Bugün ABD’de yabancı spermlerle meydana gelen çocukların yaşları 20-25 olmuştur. Siz bu çocukların nasıl bir psikoloji içinde olduklarını biliyor musunuz? Zavallı çocuklar dernekler kurmuşlar. Bir arada ağlaşıp babalarını arıyorlar, rehabilite olmaya çalışıyorlar. Bu çocuklar tamamen mutsuz ve psikolojileri bozuk bir halde toplum içinde yalnızlaşmış ve bir çeşit psikopat haline gelmişlerdir.

