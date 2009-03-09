Babasıyla vakit geçiren çocuk daha başarılı oluyor

Yoğun iş temposu içinde çocuklarına vakit ayıramayan babalar, onların okul başarısını da olumsuz etkiliyor. Toplumda çocukların sorumluluğunun annede olduğu gibi genel bir kanaat var. Bu yüzden özellikle okul aile birliklerinde anneler görev alıyor.



Babalar ise çoğu zaman okula bile uğramıyor. Psikolojik Danışman Şengül Sarıgül Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, bu durumun olumsuzluklarına dikkat çekerek, "Güven duygusu eksik bir çocuğun gerek sosyal hayatta gerekse okulda başarılı olması çok zor. Özellikle sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerde en büyük sorunlardan biri; babanın ilgisizliği." dedi.



Bahçelievler Fatih Koleji ise babaların olumsuz imajını yıkmak için 'Haydi Babalar Okula!' etkinlikleri başlattı. Okul, ayda bir de olsa babalarla çocuklarını ortak zaman geçirecekleri aktivitelerde buluşturuyor. Çocukları ile birlikte bir pazar günü 15 dakika kitap okuyan; satranç, masa tenisi, voleybol, basketbol ve futbol oynayan; yakan top, bayrak yarışı gibi oyunlara katılan babalar, Karagöz-Hacivat gösterisi ve sinemada film izleme gibi etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de çocuklarına vakit ayırıyorlar. Okul Müdürü Mustafa Durmaz, "Babalar arasında ilk kez çocuğu ile dışarıda kahvaltı, halı saha maçı yapanlar ve ilk kez bu vesile ile okula gelenler oldu." diyor.



Velilerden Serdar Gamsızoğlu, yoğun geçen bir haftadan sonra tek izin gününde çocukla beraber olmanın zor geldiğini, ancak oğlu Emre'nin mutluluğunu gördükten sonra bütün yorgunluğunu unuttuğunu ifade ediyor. Eyüp Güllüce de duygularını şöyle dile getiriyor: "Oğlumla ilk defa beraber kitap okudum. Onun sevdiği futbol maçında oynadım, nasıl oynadığını, nasıl davrandığını, arkadaşlarıyla uyumunu gözlemledim." Emin Emirci ise, "Oğlum Vedat ile beraber top oynadım. Bu, benim için çok özeldi." diyor.

