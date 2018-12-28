Babasıyla aynı karakolda görev yapma hayali gerçek oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, mesleğini çok seven polis babası Halil Gök\'ü (57) örnek alıp, kendisi de polis olan Ömer Gök\'ün (27) çocukluktan itibaren aynı karakolda görev yapma hayali gerçek oldu. Emekliliğine sayılı günleri kalan babasıyla 1 aydır aynı polis merkezinde çalışan Gök, \'\'Babam, görevi gereği bazen eve geç gelirdi. Ben de \'Baba ben de polis olayım, sana yardım edeyim, işlerin erken bitsin\' derdim. O zamanlar benim için hayal olan, bugün gerçek oldu\'\' dedi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Yunus Emre Polis Merkezi\'nde görev yapan, 33 yıllık polis memuru Halil Gök, yılbaşında emekliye ayrılacak. Kendisi gibi polis memuru olan oğlu Ömer Gök de 1 ay önce aynı polis merkezinde göreve başladı. 7 yıllık polis Ömer Gök, babasıyla birlikte aynı karakolda çalışmasının çocukluk hayali olduğunu söyledi. Bu hayali gerçek olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Gök, babası mesleğine aşık olduğu için kendisinin de polis memuru olduğunu anlattı. 2 kardeş olduklarını ve diğer kardeşinin öğrenci olduğunu aktaran Ömer Gök, \'\'Ben çocukken babamın üniformasına bakar ve hep o üniformayı giymeyi hayal ederdim. Babam görevi gereği bazen eve geç gelirdi. Ben de \'Baba ben de polis olayım, sana yardım edeyim, işlerin erken bitsin\' derdim. O zamanlar benim için hayal olan, bugün gerçek oldu. Şerefli üniformayı ben de giydim. Allah\'ın takdiri, babamın emekli olacağı polis merkezinde göreve başladım. Babamla aynı görevi yaptığım için ve bu teşkilatın bir mensubu olduğum için çok mutluyum\" diye konuştu.

\'BENİM ÇALIŞMA ORTAMIMDA OĞLUM DEVAM EDECEK\'

Oğluyla aynı polis merkezinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Halil Gök de \'\'Mesleğimiz gereği birçok ilde görev yaptık. Oğlum Ömer, küçükken, \'Baba büyüyünce ben de polis olacağım, sana yardım edeceğim\' derdi. Bizler de çocukluk hayalleri, diyerek, gülerdik. Oğlum büyüdü ve gerçekten benim mesleğim olan polisliği tercih etti. Oğlumun hayali gerçek olurken, ataması da Karaman\'a çıktı. Şu an oğlumun çocukken, söyledikleri gerçek oldu ve polis merkezinde bana yardım ediyor. Ben şerefle yürüttüğüm görevimden bu yılbaşında emekli olacağım. Benim çalışma ortamımda artık oğlum devam edecek. Polisliğin kutsal bir meslek olduğuna inandık ve çocuklarımızı bu yönde yetiştirdik\" dedi.



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