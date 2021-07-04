Babasının vasilikten çıkarılması için mücadele veren Britney Spears'ın annesi konuştu: Karışık hisler içindeyim

Şarkıcı Britney Spears’ın annesi Lynne, kızının babasının vasiliğinin kaldırılması yönünde verdiği hukuk mücadelesiyle ilgili “Karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum” dedi.

The New Yorker için konuşan Lynne Parnell, boşandığı James Spears ve kızı Britney Spears arasında yaşanan vasilik krizine ilişkin duygularını paylaştı.

Konuyla ilgili detaylı yorum yapmayı reddettiği belirtilen Parnell, “Her yönüyle ilgili karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok acı, çok endişe var” dedi.

Parnell, James Spears’tan 2006’da boşanmıştı. Çiftin 2010’da barıştığı, 2020’de tamamen ayrıldığı belirtilmişti.

Şarkıcı Britney Spears, geçen hafta ilk kez mahkemede ifade vererek, bütün hayatının babası tarafından kontrolünde olduğunu, babası zoruyla ilaç kullanmak zorunda kaldığını söylemişti. Spears ilk defa "Hayatımın kontrolünü geri istiyorum" demişti. Spears'ın avukatlarının vasiliğin sonlanması için verdiği son dilekçe de reddedilmişti.

Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruhsal sorunların ardından tedavi görmüştü. Babası James Spears, 13 yıldır şarkıcının vasisi konumunda hayatının kontrolünü elinde tutuyor.