Babasının vasilikten çıkarılması için hukuk mücadelesi veren Britney Spears: Sadece istismar değil, lanet olası zalimlik

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Şarkıcı Britney Spears, babasının vasiliğine ilişkin dün gerçekleşen duruşmada, babası James Spears’tan korktuğunu söyleyerek hakkında soruşturma başlatılmasını ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Duruşmada, Spears’ın davanın kalanında kendi avukatını seçmesine izin verildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, dün Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nde görülen duruşmada Britney Spears yeniden ifade verdi. 13 yıldır vasisi konumunda olan babasıyla ilgili “Ondan her zaman çok korkmuşumdur” diyen Spears, babasının vasilikten çıkarılmasını ve hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Duruşmaya telefonla bağlanan Spears, Yargıç Brenda Perry’e “Bu istismar değil sadece, lanet olası zalimlik” ifadelerini kullandı. Daha sonra kullandığı dil için özür dileyen Spears şöyle devam etti “Beni deliymişim gibi hissettirmeye çalışıyorlar ancak değilim” dedi.

İradesi dışında ilaç kullanmaya zorlandığını söyleyen Spears “Bence beni öldürmeye çalışıyorlar” dedi.

Vasilik durumunun tamamen kalkmasını istediğini söyleyen Spears, önceliğinin ise vasi konumundan babası James Spears’ın çıkarılması olduğunun altını çizdi. Diğer vasi Jodi Montgomery’nin süreçte kalmasına karşı çıkmayacağını söyleyen Spears “Babam bugün bu konumdan çıkarılmalı” dedi.

Babasının sekiz ay boyunca ehliyetini elinden aldığını anlatan Spears, duruşma sırasında gözyaşlarını da tutamadı.

Spears’ın yeni avukatı Mathew S Rosengart, söz alarak “Bay Spears’ın bugün neden vasilikten çekilmediği bir soru işareti. Spears’ın vasi olarak kalmasının Britney Spears’a fayda sağladığına inanan var mı? Eğer kızını seviyorsa, çekilmesinin zamanı geldi” dedi.

James Spears’ın avukatı Vivian Thoreen ise “Bay Spears, birinci günden bu yana sürecin içinde. 7/24 kızının yanında oldu. Kızını seviyor ve onun için en iyisini istiyor” dedi.

Spears’ın duruşması boyunca özgürlüğüne kavuşmasını isteyen hayranları mahkeme salonunun etrafında toplandı.

Britney Spears'ın vasilik davası

Spears, geçen ay mahkemede ifade verdiğinde vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini “bilmediğini” söylemişti. Spears’ın avukatının bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin sour işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

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