Babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears son paylaşımında ailesine tepki gösterdi

Babasının vasilikten çıkarılması için verdiği hukuk mücadelesini kazanan Britney Spears, son paylaşımında ailesine tepki gösterdi.

Spears, Instagram paylaşımında su altında uyuyor gibi görünen bir kadının üzerinde başka bir kadının yüzdüğü bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Eğer dört ay boyunca çok küçük bir evde kalmak zorunda olan, telefonu, arabası, özel hayatı için bir kapısı olmayan; haftanın her günü günde 10 saat çalışmak zorunda olan ve her hafta tonlarca kan veren bir arkadaşınız varsa, size önerim arkadaşınızı oradan kurtarmanızdır!

Eğer benim ailem gibi ‘Üzgünüm vasilik içindesin’ diyorsanız muhtemelen sizinle uğraşmak için ondan farklı olduğunuzu düşünüyorsunuzdur”

Spears, yazın mahkemede verdiği ifadede rızası dışında akıl hastanesine yatırıldığını, ilaçlarının değiştirildiğini söylemişti.

Britney Spears’ın annesi ve kız kardeşi babasının vasilikten çıkarılması mücadelesini desteklerken, erkek kardeşi babanın yanında yer almıştı.