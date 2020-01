Babasının tutuklanmasını istediği uyuşturucu bağımlısının tedavisi sürüyor (2)

BABA AÇIKLAMA YAPTI

Denizli\'de oğlunun uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olması yüzünden yıllardır sorun yaşayan dertli baba A.G. bugün kameralara konuştu. Evladını kurtarmak için yaptığı nasihatlerin, çabaların sonuç vermediğini söyleyen A.G., \"Ben kendi evladımı kurtarmak için nasihat ettim olmadı, dövdüm olmadı. 20 yaşına geldi. Bu yaştaki insanı dövsen ne olur. Çevresindeki insanlarla görüşüp oğlumun peşini bırakmalarını söyledim. Vali Hasan Karahan\'la görüştüm. Konuyu anlattım. Oğlumun madde bağımlısı olduğunu, satışını yaptığından da şüphelendiğimi, emniyetle görüştüğümü, benden delil istediklerini söyledim. Kesin delil bulacaksam, bu ülkedeki askere, polise ne gerek var. Terör konusunda başarılıyız. Peki, bu uyuşturucu belası terör kadar tehlikeli değil mi? Evde can güvenliğim yok, ailesini tehdit ediyor. Oğlum artık askere mi alınır, yoksa tutuklanır mı, ne olacaksa olsun\" dedi.

\'YARDIMCISIYLA GÖRÜŞEBİLDİM\'

Vali Hasan Karahan\'ın sözlerinin zoruna gittiğini söyleyen A.G., \"Vali de bana dedi ki; \'siz oğlunuz için ne yapıyorsunuz?\' Ben duyarsız bir babaymışım, biraz gayri ciddiyetsiz gelince bu benim zoruma gitti. Vali Karahan\'a, eğer azarlayacaksanız, bizi neden buraya çağırdınız dedim. Vali Karahan da yanlış anladığımı söyleyip, özür diledi ve makamına davet etti. Yoğun işleri dolayısıyla bir yardımcısıyla görüşebildim. Türkiye\'de madde bağımlılığı konusunda sanırım, yetersiz kalınıyor. Yasa boşluğundan söz ediliyor. Mecliste çoğunluğun kimde olduğu belli. Bu yasa boşluğu doldurulsun. Devlet Suriye\'ye giriyor da oradaki boşluğu dolduruyor da, madde bağımlılığıyla ilgili yasayı doldurmuyor mu? Torbacıların gezdiği ve satış yaptığı yerleri kendim araştırdım. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Oğlum için bugüne kadar mücadele ettim, artık diğer gençler için mücadele ediyorum\" diye konuştu.

\'VARSIN BİZ ÇİLE ÇEKELİM, OĞLUM TUTUKLANSIN\'

Oğlunun tutuklanması ya da askere alınması çağrısını yineleyen inşaat ustası baba A.G. \"Bireysel olarak tutuklanması ya da asker olmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok ve başkalarını da zehirliyor. Varsın biz çile çekelim, oğlum tutuklansın. Bir baba için zor ama oğlumu birileri bulaştırmış. Ne yazık ki; bu çok zor. Her anne baba bunları söyleyemez. Birileri ona uyuşturucu sattırıyor. Uyuşturucu maddeyi alanların aileleri de bana lanet edecek. Bu nereye kadar böyle gidecek. En azından tutuklanırsa 3-5 kişi az etkilenir\" diyerek güvenlik güçlerini göreve çağırdı.

\'CEZALAR CAYDIRICI OLSUN\'

Oğlundan bir haftadır haber alamadığını ifade eden baba A.G., \"Oğlum en son bir hafta önce ablasını tehdit edip, elindeki telefonu alarak kaçmış. Kaçtıktan birkaç saat sonra arayıp İzmir\'de olduğunu söylemiş. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ama şunu istiyorum; madde bağımlılığı konusuna devlet yetkililerimiz el atsın. Gereken önem verilsin, cezalar caydırıcı olsun. Basit, her yerde satılıyor, temin ediliyor. Oğlum bir haftadır evde yok. 6 yaşındaki küçük kızım, oğlumu evde uyuşturucu kullanırken görmüş. İki ay önce hastaneye yatmıştı. Bir ay iyiydi, tekrar başladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakana sesleniyorum. Bu konuda önlem alsınlar\" dedi.

