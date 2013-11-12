Babasının tacizine uğrayan A.Y. isyan etti: Cezası yok mu bunun?



Diğer üç kardeşi gibi babasının tacizine uğradığını öne süren A.Y. isyan etti. A.Y. "Babam bizi taciz etti. Şimdi de tehdit ediyor" dedi.

Radikal’den İsmail Saymaz'ın “Dört çocuğun taciz iddiası ‘soyut’ bulundu” haberiyle gündeme getirdiği 4 kızın babaları M.Y.’nin cinsel tacizine uğradığına ilişkin soruşturmada M.Y.’nin 37 yaşındaki kızı A.Y. savcıya ifade verdi. A.Y. de diğer kardeşleri gibi babasının cinsel tacizine uğradığını öne sürdü. 11 ve 12 yaşındaki iki kız kardeşin psikolojik kontrolünde, tacizden etkilendikleri saptanırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Radikal’in haberi üzerine kızları korumaya aldı. Baba M.Y. ise hâlâ serbest. A.Y. “Adalet sisteminde bir cezası yok mu bunun” diyerek babasının tutuklanmamasına isyan etti.

Zeytinburnu’nda bir evde yaşandığı öne sürülen cinsel taciz 11 yaşındaki B.’nin durumu ablası ve teyzelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Baba M.Y. ile aynı evde yaşayan 11 ve 13 yaşlarındaki kızları B. ve Ö. ile ilk eşinden olan kızı N. savcıya verdikleri ifadede babalarının tacizine uğradıklarını, ablaları A.Y. ve kardeşleri L.’nin de tacize maruz kaldığını ileri sürdüler. Kızların şikâyetiyle gözaltına alınan baba M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Avukatın başvurusuyla mahkeme, M.Y.’ye kızlara yaklaşma yasağı koydu.

‘İstismar iki ay sürdü’

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Savcılığı’nın talebiyle, Ankara ’da yaşayan 37 yaşındaki A.Y.’nin de ifadesi alındı. Diğer kardeşlerinin ifadesini doğrulayan A.Y. babasının kendisini de defalarca istismar ettiğini ve dövdüğünü, annesini öldürmekle tehdit ettiğini ve bunun iki ay sürdüğünü ileri sürdü. Babasının taciz ve istismarından kurtulabilmek için halasının oğluyla evlenmek zorunda kaldığını da iddia eden A.Y. kız kardeşi N.’nin de tacizler nedeniyle intihara kalkıştığını savundu.

Kızların psikolojisi bozulmuş

Öte yandan 11 ve 13 yaşlarındaki Ö. ve B. adlı kız kardeşlerle ilgili hazırlanan psikolojik raporda çocukların tacizden etkilendikleri belirlendi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Görüşmede kişi babası tarafından taciz edildiğini ifade etmiştir. Kişi taciz sonrasında yemek yemede artış, uyku uyuyamama, geceleri kabûs, sürekli ağlama gibi davranışlar görüldüğünü belirtmiştir. Bu da kişinin yaşadığı olayın etkisi altında olduğunu, ruhsal olarak olaylardan etkilendiğini göstermektedir.”

Babalarının tacizine uğrayan kızlaran avukatı Ayten Ağırdemir ise savcılığa dilekçe vererek baba M.Y.’nin kızlarını tehdit ettiğini öne sürdü. Avukat Ağırdemir dilekçesinde A.Y.’nin babasının gönderdiği akrabalarınca ifadesini geri çekmeleri, çocukları teslim etmesi için tehdit edildiğini vurguladı. Ağırdemir, M.Y.’nin, yaklaşması yasaklanan kızlarının okuluna giderek, üç kızıyla görüşmek istediğini, B. ile görüştüğünü ve eve götürmek istediğini, çocuğun durumu okul müdürü ve rehberlik öğretmenine iletmesi üzerine okuldan uzaklaştırıldığını ve o günden beri okula gidemediklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek, M.Y.’nin beş kızını geçen cuma günü koruma altına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla baba M.Y.’nin evinde polis arama yaptı. Aramada bir silah bulundu. Fakat bu dosya, ‘Silah bulundurmak’ iddiasıyla ayrı işlem gördü. Savcıya tekrar ifade veren baba M.Y. aramada evinde ruhsatsız silah bulunmasına ve kızlarının şikâyetçi olmasına rağmen nöbetçi savcılık tarafından yine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Haberin tamamı için tıklayın