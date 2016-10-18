Babasının silahıyla 14 yaşındaki ablasını öldürdü, ardından aynı silahla kendini başından vurdu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ablasını vurduktan sonra aynı silahla kendini vuran kişi, hayatını kaybetti.

Posta gazetesinin haberine göre, ilçeye bağlı Çatova Mahallesinde ikamet eden Mahmut Ö'nün çocukları Dilan (14) ve Alirıza Ö. (13) evde oyun oynadıkları esnada belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında, Ali Rıza Ö, babasına ait av tüfeğini alarak, üvey kız kardeşini vurduktan sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine ve Ali Rıza Ö. de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

İki kardeş, hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazeleri alınan kardeşler, Elbistan Devlet Hastanesi morgunda cenaze işlemlerinin ardından, Çatova Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bu arada Alirıza Ö'nün Çatova Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu, ablası Dilan Ö'nün ise Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü belirtildi.