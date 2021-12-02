Babasının şiddetine maruz kalan Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Gaziantep’te, babasının şiddetine maruz kalan 2 aylık Cihan bebek ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.

Gaziantep’te, babası Yunus Göç tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra hastanede tedavi olan 2 aylık Cihan bebek ile annesi Semra Göç, devlet koruması altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 gün önce Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na koruma tedbir kararı çıkartılması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu incelemeye alan Başsavcılık, Cihan bebek ile anne Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkarttı.

Kararın çıkartılmasının ardından anne ile bebeği polis koruması altına alındı. Şu an ailesinin yanında olan Semra Göç’ün talep etmesi halinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından barınmaları için de imkân sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 gün önce yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)