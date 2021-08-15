Babasının milyonlarca kopya satan ve birçok dile çevrilen seks kitaplarının yazarı olduğunu tesadüfen öğrendi

Sara Faith Alterman, babasını kendisine yakın hissetmesine rağmen, onun çocukluğu boyunca bir sır sakladığını öğrendi. Sara, babası Ira Alterman'ın dünya çapında milyonlarca kopya satan ve birçok dile çevrilen seks kitaplarının yazarı olduğunu bir tesadüf eseri öğrendi.

BBC'nin haberine göre, yaşamı boyunca yazdığı yaklaşık 20 seks kitabı birçok dile çevrilen yazar Ira Alterman, eğitici yazılarının yanı sıra, esprili diliyle de dikkat çekerken, günlük hayatında yazar kimliğiyle tanınan biri değildi.

1980'lerde ABD'nin Boston şehri yakınlarında büyüyen Sara, babası Ira'ya her zaman özel bir bağ hissettiğini belirterek onu "Her zaman bir süper kahraman olarak düşündüğüm ve kendi hayatımdaki pek çok şey için mihenk taşım olan bir adam" olarak tanımlıyor.

Çözülmesi gereken bir sorunu olsa gideceği ilk kişinin her zaman babası olduğunu söyleyen Sara, “Pek çok yönden onun gibi olmak istedim. Onunla kelime oyunları oynamayı ve yeni şeyler keşfetmeyi gerçekten eğlenceli bulurdum. Birçok arkadaşımın sahip olmadığı garip bir babaya sahibim gibi hissettim" dedi.

"30'lu yaşlarıma kadar babamın 'seks' kelimesini kullandığını hiç duymadım"

Sara'nın ebeveynleri, "çocuklarının masumiyetini tehdit edebileceğini" düşündükleri hiçbir şeyden haz etmezdi. Bu nedenle tüm yetişkinlere yönelik konular, özellikle seks onlar için tamamen tabuydu.

"Ailem sanki bunlar yokmuş gibi davrandı. 30'lu yaşlarıma kadar babamın 'seks' kelimesini kullandığını hiç duymadım" diyen Sara, aşk sahnesi içeren bir film izlediklerinde kanalın ivedilikle değiştirildiğini hatırlıyor.

Bir gün aile evinin çalışma odasında okuduğu kitaptan sıkılan Sara, kitap raflarını karıştırmaya başladı. Çocukken en üst raflara ulaşmak için çok kısaydı, ama artık üst rafları karıştırabilecek yaştaydı.

En sağ köşede, diğer bazı kitapların arkasına gizlenmiş, sıkıca paketlenmiş ve açıkça görünmemesi amaçlanan bir grup parlak renkli ciltsiz kitap, Sara'nın dikkatini çekti.

Kapaklarında birbirlerinin kucağında oturan, öpüşen kadınlar ve erkeklerin illüstrasyonları olduğunu hatırlayan Sara, başta gördüklerine anlam veremedi.

Tam bu sırada Sara, dışarıda ayak sesleri duydu ve bu kitaplara bakmaması gerektiğini bildiği için onları geri koymaya gitti. Ama sonra onu tamamen şaşırtan bir şey fark etti.

"Babamın adı olan Ira Alterman'ın kitaplarından birinin giriş sayfasında gördüm ve 'Bir dakika, ne demek istiyorsun? Babam kitap yazmıyor' diye düşündüm. Daha sonra bütün kitapların yazarının babam olduğunu fark ettim"

Bir seks eğitimi dersine katılabilmek için eve bir izin kağıdı getirdiğinde, kağıdı imzalarken onun gözlerinin içine bakamayan babası Ira, dünya çapında milyonlarca kopya satan ve birçok dile çevrilen seks kitaplarının yazarıydı.

“Evet, babamın bakmamam gereken bu seksi, yaramaz kitapları yazdığını anlamam biraz zaman aldı. Bu olaydan sonra, bir şekilde ona güvenmeyi bıraktım. Çünkü babamın olduğu kişiyi tam olarak temsil etmediğini düşündüm".