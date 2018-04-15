T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulundu

Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'NDA kanser hastası yaşlı adam, babasının mezarı başında silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu

15 Nisan 2018 16:00

Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL,(DHA)
ZEYTİNBURNU\'NDA kanser hastası yaşlı adam, babasının mezarı başında silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. 
Olay saat 10.30 sıralarında Kozlu Mezarlığı\'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki İhsan Şenol 1976 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet Şenol\'un mezarına geldi. Bir süre burada vakit geçiren Şenol, yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan mezarlık görevlileri olay yerine koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Şenol\'u gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Şenol\'u hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şenol\'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

POLİSLER İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlık çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde mezarın yanında bir tabanca bulundu. 

İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN ÖNCE NOT YAZDI
Şenol\'un intihar girişiminde bulunmadan önce bir not bıraktığı, notta ise kanser olduğunu, kimseye yük olmak istemediği için intihar ettiğini yazdığı belirtildi. 

fotoğraflı
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKAkınKozlu MezarlığıEdinilenMehmetBirSilahKanlarOlayHastaneyeYAPTI OlayYapılanGİRİŞİMİNDENNOT YAZDI Şenol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24