Babasının kendine hediye ettiği içkileri satarak ilk evini almaya hazırlanıyor!

T24 Dış Haberler

İskoçya'da Matthew Robson isimli 28 yaşındaki vatandaş, babasının kendisine her doğum gününde aldığı içkileri satarak ilk evini almaya hazırlanıyor.

1992 yılında doğan Robson'ın babası Pete, oğlunun doğum gününü kutlamak için her sene oğluna aynı markadan 18 yıllık viski aldı. Ancak bahsi geçen viski markası giderek daha da ünlendir ve fiyatı değişti. 64 yaşındaki Pete, artan fiyatlara rağmen geleceği bozmadı ve her sene aynı marka viskiden almaya devam etti.

The Daily Mail'in haberine göre Pete, 28 sene boyunca oğlunun yeni yaşını kutlamak için aldığı viskilere 5 bin sterlin harcadı. Viskilerin şimdiki değerinin ise yaklaşık 40 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Robson babasının kendisi için yaptığına minnettar olduğunu söyleyerek, "Sanırım benim için yapabileceği en iyi şeylerden biriydi. Hayatıma potansiyel olarak nasıl bir etkisi olacağını hiç tahmin etmemiştim" dedi. 28 yaşındaki Robson, kendisine ev baktığını söyledi.

Ailenin internet üzerinden sattığı koleksiyon için 40 bin sterlinin üzerinde teklifler kabul ediliyor.