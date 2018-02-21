Babasının karaciğerinden nakille hayata tutunan 'mavi ışık' hastası Poyraz 3 yaşında

“Mavi ışık” hastalığıyla doğan 200 bebekten biri olan Poyraz Ergün, 2 yıl önce babasından aldığı karaciğer ile 3. yaşına girdi. Tedavi masraflarını karşılayamayan baba Servet Ergün, sanayide yaptırdığı fototerapi cihazıyla gündeme gelmişti. Baba Ergün, Kısa süre sonra okula başlayacak. Oğlumun sarı renginin bitmesini ve beyaz renginde görmek istiyordum” dedi.

Gazete Habertürk'te yer alan haber şöyle:

Antalya’da şarküteri marketi işleten Servet ve Zeliha Ergün çiftinin bebekleri Poyraz’a doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen “mavi ışık hastalığı” teşhisi konuldu. Doktorlar, bebeğin iyileşmesi için tek yolun karaciğer nakli olduğunu, ancak bu nakil için de bebeğin en az 8 kiloya ulaşması gerektiğini bilirdi. Poyraz’ın mavi ışık tedavisi görmesi gerekiyordu. Ancak tedavi için devlet hastanelerinde yer yoktu, aile özel hastanelere de maddi imkânsızlık nedeniyle gidemedi. Bunun üzerine baba Servet Ergün, mavi ışık veren 10 bin liralık fototerapi cihazının aynısını aldığı ölçülerle sanayide 550 liraya yaptırmayı başardı. Cihazda 17 gün kalan Poyraz, Sağlık Bakanlığı’nın girişimleriyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fototerapi cihazına girmeye başladı. Poyraz’ın tedavisine, hayırseverler tarafından hediye edilen cihazla evde devam edildi.

"Yakında okula başlayacak"

2 yıl önce de babasından aldığı karaciğer parçasıyla sağlığına kavuştu. 3 yaşına giren Poyraz, ağaçlara çıkıp gün ışığında gönlünce koşuyor. Servet Ergün, “Kısa süre sonra okula başlayacak. Oğlumun sarı renginin bitmesini ve beyaz renginde görmek istiyordum” dedi. Ergün, yaptığı mavi ışık cihazını da Konya’da bir hastaya ulaştıklarını kaydetti.

Bu haber Habertürk'ten alınmıştır.