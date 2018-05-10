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Babasının intihar ettiği bağ evinde asılı bulundu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARMAN'ın Ermenek ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali A

10 Mayıs 2018 13:00

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARMAN\'ın Ermenek ilçesinde lise 3\'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali A. (17), bir yıl önce babası Aslan Ali A.\'nın av tüfeğiyle intihar ettiği bağ evinin bahçesindeki kameriyeye bağlı çelik halatta asılı bulundu.
Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi\'nde dün, Mehmet Ali A.\'ya ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenip olabileceğini tahmin ettikleri bağ evine gitti. Arkadaşları, Mehmet Ali A.\'yı evin bahçesindeki kameriyeye bağlanan çelik halatta asılı buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Ali A.\'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.
Polisin intihar ettiği üzerinde durduğu Mehmet Ali A.\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Ailenin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Ali A.\'nın babası Aslan Ali A.\'nın da bir yıl önce aynı evde av tüfeğiyle intihar ettiği bildirildi.

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