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Yaşam

Babasının gözleri önünde ölüme atladı

Eşinden boşanan kadın kendini 15 metre yükseklikten Sakarya Nehri’ne bıraktı.

03 Mart 2012 13:13

 

 
T24 - Bir firmada işçi olarak çalıştığı belirlenen 32 yaşındaki Nermin Korkmaz köprünün korkuluklarına çıktı. Trafiğin yoğun olduğu sırada korkuluklarda bir süre bekleyen kadını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polisle birlikte ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri ile diğer görevlilerin ikna etmeye çalıştığı nermin Korkmaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Olayın haber verilmesi üzerine babası Süleyman Korkmaz da köprüye geldi. O da kızını ikna etmek istedi. Ancak genç kadın sırtını korkuluklara verdikten sonra kendini 15 metre yükseklikten Sakarya nehri’ne bıraktı.
 
Kar suları nedeniyle su seviyesinin yükseldiği nehirde birkaç saniye sonra gözden kaybolan kadının intiharı izleyenleri şoke ederken, kızı gözleri önünde atlayan baba Süleyman Korkmaz “Gitti kızım” diye bağırdı. Ardından köprüden inerek nehir kıyısına koşan baba gözyaşları içerisinde kızını aradı. Ancak talihsiz kadın bulunamadı. Polis ilk yaptığı incelemede Hacıoğlu Mahallesi’nde oturan nermin Korkmaz’ın bir süre önce eşinden ayrıldığını belirledi. Talihsiz kadını bulabilmek için Sivil Savunma ekipleri bölgeye sevk edildi.
 

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