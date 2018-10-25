Babasının evleneceği Gürcü kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze\'yi (32) tartışma sırasında boğazını keserek öldüren Samet Yapıcı (31) adliyeye sevk edildi. Yapıcı, emniyetteki ifadesinde olayla ilgisi bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Olay dün öğleden sonra, Kartepe ilçesinde Yapıcı ailesine ait evde meydana geldi. Mahallelinin iddialarına göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Yapıcı, babasının evlenmek için işlemleri devam ettirdiği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Samet Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Olay yerine gelen 112 acil ekibi tarafından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen Gokhidze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Samet Yapıcı bir sürücüyü tehdit ederek aracına bindi. Gasp edilen otomobilin Sakarya\'nın Sapanca ilçesi Yanık Deresi yakınlarında olduğunun belirlenmesinin ardından Samet Yapıcı yakalandı. Gözaltına alınan Samet Yapıcı emniyetteki ifadesinde, olayla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Yapıcı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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