Babasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdü

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı (24), babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze\'ni (32) tartışma sırasında, boğazını keserek öldürdü.

Olay, öğleden sonra, Kartepe\'ye bağlı Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak\'ta Yapıcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Samet Cihan Yapıcı, daha önce zaman zaman tartışma yaşadığı, babasının evlenmek için işlemleri sürdürdüğü Gürcü Nana Gokhidze ile bilinmeyen nedenle tekrar tartıştı. Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Nana Gokhidze, yere yığılırken, Samet Cihan Yapıcı ise evden kaçtı. Gürültüyü duyarak, eve gelen komşular, Gürcü kadını kanlar içinde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Servis ile polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırdı. Nana Gokhidze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samet Cihan Yapıcı ise polis ekiplerince Maşukiye\'de yakalanarak, gözaltına alındı. Yapıcı ailesinin evinde, olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, suç aleti bıçak ile ruhsatsız tüfeğe de el koydu.



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