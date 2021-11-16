Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı

Japonya'da babasının cansız bedenini 1 yıl boyunca evde saklayan 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan kişi, polise verdiği ifadede, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dedi.

Japonya'nın Mie eyaletinde, 54 yaşındaki Takashi Morishita, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yarı zamanlı işçi olarak çalışan Takashi Morishita'nın, dün sabah polis ihbar hattını arayarak suçunu itiraf ettiği bildirilirken, yapılan teknik incelemelerde şahsın annesinin de aynı evde 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

NTV'de yer alan habere göre; Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği ve "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi.

Cesetlerin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere ayrıntılı soruşturma başlatıldı.