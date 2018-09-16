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Babasının cesedinin bulunması için yardım istemişti, aracında ölü bulundu (2)

VALİLİK: İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI Batman Valiliği'nce dün gece aracında başından vurulmuş bulunup, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mücahit Soysal ile ilgili açıklama yapıldı

16 Eylül 2018 17:27

VALİLİK: İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI
Batman Valiliği\'nce dün gece aracında başından vurulmuş bulunup, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mücahit Soysal ile ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme ve yakınlarından alınan bilgiler sonucu Soysal\'ın tabancayla intihar ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi: 
\"Emniyet Müdürlüğüne dün saat 21.45 sıralarında gelen bir ihbarda İlimiz Kuyubaşı Mahallesi Toki köprüsü üzerinde Mücahit Soysal isimli bir şahsın silahla intihar ettiği ve yakınları tarafından Batman Özel Medikal Park Hastanesine getirildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yapılan inceleme ve şahsın yakınlarından alınan bilgiler sonucu şahsın tabanca ile intihar ettiği anlaşılmıştır. Olayda kullanılan silah ve bir adet boş kovana el konulmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir.\"

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