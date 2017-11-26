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Babasının bıçaklayıp, boğduğu kızın cenazesi teslim edildi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da dün gece babası Hakkı Varlık'ın bıçakladıktan sonra eşarpla çatı katında boğup öldürdüğü 20 yaşındaki Belkız Varlık’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi

26 Kasım 2017 17:27

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da dün gece babası Hakkı Varlık\'ın bıçakladıktan sonra eşarpla çatı katında boğup öldürdüğü 20 yaşındaki Belkız Varlık’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Paşabağı Mahallesi Korukent Sitesi’nde oturan Hakkı Varlık, evde tartıştığı kızı Belkız Varlık\'ı bıçakladı. Belkız Varlık, bunun üzerine kaçıp çatıya sığındı. Arkasından gelen babası Hakkı Varlık, boynuna eşarp doladığı kızını boğdu. Polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Belkız Varlık\'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Az sayıda yakını tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi, Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek. Kızını öldüren Hakkı Varlık’ın ise Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgulaması devam ediyor.

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