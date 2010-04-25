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Yaşam

Babasının besteleri dert oldu

Sevilen oyuncu Halit Ergenç'in başı iki yıl önce ölen besteci babası Sait Ergenç'in besteleri nedeniyle derde girdi.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Sevilen oyuncu Halit Ergenç'in başı iki yıl önce ölen besteci babası Sait Ergenç'in besteleri nedeniyle derde girdi.

İzmir'de yaşayan M.D. Sait Ergenç'in kendi beskesi olduğunu iddia ettiği ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Ben insan değil miyim' şarkısının kendi bestesi olduğunu iddia ederek açtığı davaya Halit Ergenç ile ünlülerin Avukatı olan Gökçe Kılıç Gülsaran birlikte katıldı.

Ergenç babasının arşivine ulaşmaya çalıştığını söyledi, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
İzmir Fikri ve Sinai Hakları Hukuk Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya şikayetçi M.D. gelmezken, avukatı ile davalı Halit Ergenç ve ünlülerin avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, birlikte katıldı. Halit Ergenç, babasının sağlığında kendisine İbrahim Tatlıses'in söylediği ‘Ben insan değil miyim?” şarkısının kendi bestesi olduğunu, bunun dışında birçok besteleri bulunduğunu söylediğini anlattı. Ergenç, “Ben insan değil miyim' şarkısı 1970'li yıllarda çok popülerdi. Babam bu parçayı bestelerken, Arap ezgilerinden esinlendiğini söyledi. Plakları da elimde. Babamın arşivine ulaşmaya çalışıyorum. Bir dahaki duruşmaya bunları getireceğim. Babam kimsenin parçasını çalmadı. Fransa'da bazı belgeler var. Onları isteyeceğim” dedi.

Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.


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