T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babasının adının verildiği mahalledeki çocuklara yardım eli

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DEMOKRAT Parti'den 1950- 54 yılları arasında İzmir Milletvekili olan hukukçu Muhittin Erener'in kızı Beynun Özkan, İzmir Bayraklı'da 43 yıl önce babasının adının verildiği mahalleyi ziyaret etmesinin ardından başlattığı yardım

30 Ekim 2017 14:18

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DEMOKRAT Parti\'den 1950- 54 yılları arasında İzmir Milletvekili olan hukukçu Muhittin Erener\'in kızı Beynun Özkan, İzmir Bayraklı\'da 43 yıl önce babasının adının verildiği mahalleyi ziyaret etmesinin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla, maddi yetersizlikler nedeniyle okul forması alamayan çocukları giydirdi. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Öztürk, \"Her şey onların gözlerinin, yüzlerinin ve kalplerinin gülmesi için\" dedi.
Mahalledeki çocukların iyi bir eğitim alması için kolları sıvayan emekli İngilizce okutmanı Özkan, çocukların ihtiyaçları için yardım kampanyası başlattı. İzmir’de yaşayan 61 yaşındaki Özkan, bir arkadaşı tarafından İstanbul’da çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin gönüllüsü olmaya karar verdi. Demokrat Parti’den 1950- 54 yılları arasında İzmir milletvekilliği yapan Muhittin Erener’in kızı olan Özkan, yıllar sonra babasının adının verildiği Bayraklı’daki mahalleyi ziyaret etti. Mahalleyi gezen Özkan, çocukların durumunu görünce, onlar için bir şeyler yapmak istedi. Özkan, mahalledeki tek ilköğretim okuluna giderek, okul yöneticileriyle görüştü. Onların da desteğini alan Özkan, okulda ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Maddi yetersizlikler nedeniyle okul forması alamadığı için okula serbest kıyafetle giden 40’ı kız 90 öğrenci için Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin öncülüğünde yardım kampanyası başlatan Özkan, İzmirli hayırseverlerin destek vermesiyle, maddi durum olmayan 43 çocuğa alınan kıyafetler giydirildi.
Bütün Çocuklar Bizim Derneği\'nin gönüllüsü olarak başlattığı kampanya sayesinde babasının adının yaşadığı mahalleye bir katkısının olduğunu söyleyen Özkan, şöyle konuştu:
\"Babam Muhittin Erener’in ismi bu mahalleye 1970 yılında verildi. Ben yıllar sonra ilk kez bu mahalleye geldim. Ama bir amaç doğrultusunda gelmek istedim. Mahalleyi gezip yaşayan insanları görünce bir şeyler yapmaya karar verdim. Mahallede tek bir ilkokul var. Okulu da ziyaret ettim. Okuldaki bazı öğrencilerin elbise alamayacak kadar durumlarının iyi olmadığını gördüm. İstanbul’da çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin gönüllüsü olarak bir yardım kampanyası başlattım. Bu kampanya sayesinde ihtiyacı olan 90 çocuğumuzdan 43’üne 15 bağışçımız sayesinde bugün okul üniformalarını giydiriyoruz. Babamın adının böyle güzel bir organizasyonla tekrar anılmasından dolayı gururluyum. Tüm bu yapılanlar çocuklarımızın yüzlerinin, gözlerinin ve kalplerinin gülmesi için. Çocukluğu güzel geçen çocuklar büyüdüklerinde de güzel insan olur. Bunun bilinciyle hareket ediyorum. Diğer çocuklarımızın giydirilmesi için İzmirlilerden yardım bekliyoruz.\"
Öztürk’ün başlattığı yardım kampanyasıyla yeni üniformasını giyen Suriyeli Ali ise “Bu abla bize elbise aldı. Yeni elbise giydik. Allah, ondan razı olsun\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHA DEMOKRAT PartiMilletvekiliMuhittin ErenerBeynunBayraklıKampanyayaMahalledekiBütünBizim DerneğininDemokrat PartidenMuhittin ErenerinBayraklıdakiMahalleyiOnlarınMaddiBizim DerneğiBenAma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24