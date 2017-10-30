Babasının adının verildiği mahalledeki çocuklara yardım eli

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DEMOKRAT Parti\'den 1950- 54 yılları arasında İzmir Milletvekili olan hukukçu Muhittin Erener\'in kızı Beynun Özkan, İzmir Bayraklı\'da 43 yıl önce babasının adının verildiği mahalleyi ziyaret etmesinin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla, maddi yetersizlikler nedeniyle okul forması alamayan çocukları giydirdi. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Öztürk, \"Her şey onların gözlerinin, yüzlerinin ve kalplerinin gülmesi için\" dedi.

Mahalledeki çocukların iyi bir eğitim alması için kolları sıvayan emekli İngilizce okutmanı Özkan, çocukların ihtiyaçları için yardım kampanyası başlattı. İzmir’de yaşayan 61 yaşındaki Özkan, bir arkadaşı tarafından İstanbul’da çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin gönüllüsü olmaya karar verdi. Demokrat Parti’den 1950- 54 yılları arasında İzmir milletvekilliği yapan Muhittin Erener’in kızı olan Özkan, yıllar sonra babasının adının verildiği Bayraklı’daki mahalleyi ziyaret etti. Mahalleyi gezen Özkan, çocukların durumunu görünce, onlar için bir şeyler yapmak istedi. Özkan, mahalledeki tek ilköğretim okuluna giderek, okul yöneticileriyle görüştü. Onların da desteğini alan Özkan, okulda ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Maddi yetersizlikler nedeniyle okul forması alamadığı için okula serbest kıyafetle giden 40’ı kız 90 öğrenci için Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin öncülüğünde yardım kampanyası başlatan Özkan, İzmirli hayırseverlerin destek vermesiyle, maddi durum olmayan 43 çocuğa alınan kıyafetler giydirildi.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği\'nin gönüllüsü olarak başlattığı kampanya sayesinde babasının adının yaşadığı mahalleye bir katkısının olduğunu söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

\"Babam Muhittin Erener’in ismi bu mahalleye 1970 yılında verildi. Ben yıllar sonra ilk kez bu mahalleye geldim. Ama bir amaç doğrultusunda gelmek istedim. Mahalleyi gezip yaşayan insanları görünce bir şeyler yapmaya karar verdim. Mahallede tek bir ilkokul var. Okulu da ziyaret ettim. Okuldaki bazı öğrencilerin elbise alamayacak kadar durumlarının iyi olmadığını gördüm. İstanbul’da çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin gönüllüsü olarak bir yardım kampanyası başlattım. Bu kampanya sayesinde ihtiyacı olan 90 çocuğumuzdan 43’üne 15 bağışçımız sayesinde bugün okul üniformalarını giydiriyoruz. Babamın adının böyle güzel bir organizasyonla tekrar anılmasından dolayı gururluyum. Tüm bu yapılanlar çocuklarımızın yüzlerinin, gözlerinin ve kalplerinin gülmesi için. Çocukluğu güzel geçen çocuklar büyüdüklerinde de güzel insan olur. Bunun bilinciyle hareket ediyorum. Diğer çocuklarımızın giydirilmesi için İzmirlilerden yardım bekliyoruz.\"

Öztürk’ün başlattığı yardım kampanyasıyla yeni üniformasını giyen Suriyeli Ali ise “Bu abla bize elbise aldı. Yeni elbise giydik. Allah, ondan razı olsun\" diye konuştu.



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