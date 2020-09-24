Babasının 1800 odalı sarayı var; dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu

Dünyanın en zengin futbolcusu ve Brunei Kralı Jefri Bolkiah'un oğlu olan Faiq Bolkiah, Portekiz Ligi takımlarından Maritimo'ya transfer oldu.

Dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, Leicester City altyapısından Portekiz Ligi ekibi Maritimo'ya transfer oldu.



Brunei Kralı Jefri Bolkiah'un oğlu ve Brunei prensi Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq Bolkiah kariyerinde hiçbir profesyonel maçta oynamadan yeni bir takıma imza atarak dikkat çekti.



Los Angeles'ta doğan Faiq Bolkiah, Southampton alt yapısında futbola başlamış ardından da İngiliz futbol kulübü devi Chelsea alt yapısında forma giymişti.

20 milyar dolarlık servetin sahibi

Brunei Kralı Jefri Bolkiah, 20 milyar dolara yakın olan servetini ülkesinin zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına borçlu.

Altın kubbeli ve 1800 odalı görkemli bir sarayda yaşayan Brunei Sultanı, dünyadaki en büyük Roll-Royce otomobil koleksiyonun da sahibi.