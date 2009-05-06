Babasını öldürmesi için tuttuğu katili öldürdü

Mehmet Rıdvan Dayhan'ın, babasını öldürmesi için tuttuğu kiralık katili, cinayetin ardından kendisinden sürekli para istemesi nedeniyle öldürüp toprağa gömdüğü ileri sürüldü.



İzmir'in Balçova İlçesi'nde, Şükrü Dayhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranırken, cesedi foseptik amaçlı açılan kuyuda gömülü bulunan Mehmet Şimşek'in öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturma, korkunç bir şüpheyi ortaya çıkardı. Gözaltına alınan, Şükrü Dayhan'ın oğlu Mehmet Rıdvan Dayhan'ın babasını öldürmesi için Şimşek'i kiralık katil olarak tuttuğu, cinayetin ardından kendisinden sürekli para istemesi nedeniyle öldürüp toprağa gömdüğü ileri sürüldü. Zanlı Mehmet Rıdvan Dayhan'ın suçlamayı kabul etmediği, gözaltındaki Şimşek'in üç arkadaşının da sorgularının sürdüğü kaydedildi.



Tel çit imalatı ve çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki Şükrü Dayhan, 2007 yılı Mart ayında, Balçova İlçesi'nde uğradığı tabancalı saldırıda yaşamını yitirdi. Harekete geçen polis, Dayhan'ın aile ve iş yaşamını mercek altına aldı. Araştırmada, Dayhan'ın yanında çalışan, `yağma ve hırsızlık' suçundan sabıkalı Mehmet Şimşek'in (32), kayıp olduğu saptandı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Şimşek'in akrabalarının ifadesine başvuruldu. İfadelerde, Şimşek'in, Şükrü Dayhan'ı kendisinin öldürdüğünü yakınlarına anlattığının belirlenmesi üzerine hakkında mahkemece arama kararı çıkartıldı. 2008 yılı Ağustos ayından beri kayıp olarak aranan Şimşek'in, izine bir türlü ulaşılamadı. Olayı aydınlatmak için titizlikle soruşturmayı sürdüren polis, Dayhan'ın oğlu Mehmet Rıdvan Dayhan (44) ve Şimşek'in arkadaşları M.Ü., M.A. ve M.T.'nin, telefon görüşmelerinde bazı ayrıntılara ulaştı. Görüşmelerde, Şimşek'in ve arkadaşlarının, Mehmet Rıdvan Dayhan'dan para sızdırmaya çalıştıkları saptandı.



Kazdırdığı kuyuya gömdü



Harekete geçen polis, Dayhan ile birlikte Şimşek'in üç arkadaşını, gözaltına aldı. Şüphelilerden, babasıyla aynı işi yapan Mehmet Rıdvan Dayhan, sorgusunda, Şimşek'i öldürdüğünü itiraf ederek, ifadesinde, ``Benden sürekli para istiyordu. Beni öldürmesinden korktuğum için de 2 ayda 250'şer bin TL para verdim. En son İnciraltı mevkisinde bir milyon 400 bin TL'ye bir arsa sattığımı duyunca tehditlerini arttırdı. Yine para isteyince, Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bağ evine çağırdım. Bu sırada foseptik kuyusu kazılacağını söyleyip yardım istedim. O kuyuyu kazarken bana, `Ben senin babanı öldürdüm' dedi. Aramızda çıkan tartışmada, üzerime kürekle yürüyünce tabancayla iki el ateş ettim. Öldüğünü farkedince kazdığı kuyuya gömdüm'' dedi. Gözaltındaki diğer üç zanlı ise, Mehmet Rıdvan Dayhan'ın babasını öldürmesi için Şimşek'i kiralık olarak tuttuğu yönünde duyumlar aldıklarını polise bildirdi. Dayhan'ın bu iddiayı kabul etmediği bildirildi.



Cesedi gömülü bulundu



Dayhan'ın ifadesi doğrultusunda, Manisa'nın Turgutlu İlçesi Derbent Beldesi'ndeki bağ evinde yapılan kazıda, Şimşek'in toprağa gömülü cesedi bulundu. 2007 yılı Ağustos ayında Mehmet Rıdvan Dayhan tarafından öldürülen Şimşek'in cesedinin çürüdüğü belirlenirken, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



