Babasını öldüren, kendisine işkence yapan eski kocasına karşı koruma istedi, polis "Herkes kendini korusun" dedi!

Hürriyet yazarı Melis Alphan, eşinden işkence gören Yozgatlı Yasemin'in şiddetle mücadele içinde geçen hikâyesini köşesine taşıdı. Alphan'ın aktarımına göre, 22 yaşında evlilik yapan Yasemin, 6 aylık evliyken ve 6 aylık hamileyken eşinden ilk kez şiddet görür. Yasemin, şiddet arttıkça ayrılmak istese de ama eşi ona rahat vermeyeceğini söyler. Eşi, Yasemin'in doğum yapmasının ardından onu sandalyeye çıkarıp asar ama son anda kızının ağlaması üzerine sandalyeden indirir. Yasemin'in çilesi günden güne artar. Eşi bir gün Yasemin'i sırtından bıçaklar. Bu olay sonrası 4 yıl hapis cezası alan kocası, 20 ay hapis yatıp çıkar ve boşanmış olmalarına rağmen Yasemin'e tehditlerine devam eder. Polise sürekli şikâyetlerde bulunan Yasemin, hep aynı cevabı alır:

“Suç işlemeden hiçbir şey yapamayız. Suç işlemiş ama cezasını çekmiş.”

Bir gün Yasemin’in 70 yaşındaki babası camiye giderken eski kocası, evin önünde onu kıstırır ve bıçağı saplayarak yaşlı adamı öldürür. Bu cinayet sonrası da 29 yıl hapis cezası alan cani koca, 8 yıl kapalı cezaevinde yatar, ardından açık cezaevine çıkarılır. 3 ayda bir burada dışarı çıkma izi kullanan eski kocası, Yasemin’i arayıp tehditlerini sürdürür. Bir keresinde evin önüne geldiğinde 14 yaşındaki oğlu annesine zarar vermesinden korktuğu için aşağı iner. Kavgaya tutuştular. Adam sonra gidip bacağında sıyrık var diye darp raporu alır ve oğluna dava açar. 14 yaşındaki çocuk şu anda cani babasından annesini korumaya çalıştı diye hapisle yargılanıyor. Yasemin’e “İçerideki adamla niye uğraşıyorsun?” diye soran polis, en son “Sana 24 saat koruma veremeyiz. Senin gibi çok kadın var. Herkese verecek olsak elemanımız kalmaz. Herkesin kendini koruması gerekiyor” cevabını verir.

Yasemin'in “O zaman ben de gider silah alırım” dediğini söyleyen Alphan, polisin "Sen bilirsin" dediğini, Yasemin'in de “2017’nin Haziran ayında cezası doluyormuş. Bizim ona açtığımız davalar sonuçlanır ve infazı yanarsa dışarı çıkamaz. Ben de rahat ederim. Sadece ben değil, eniştem, eski komşum, teyzemin kızı, abim tehdit ediliyor” dediğini aktardı.

Alphan, bu yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getiriyor:

"Adamın teki onca ceza alıp cezaevine giriyor; birkaç yılda açık cezaevine çıkarılıyor; babasını öldürdüğü ve yıllarca öldürmekten beter ettiği kadını tehdit edip duruyor. Kolluk kuvvetleri, savcılar öyle seyrediyor. Memleket bu hikâyelerle dolu. Devlet kadını koruyamıyor! Buradan Aile Bakanlığı’na sesleniyorum. Yasemin şu anda potansiyel bir ölü! Ona sahip çıkın."