Babasını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tartıştığı babası Nihat Özdemir\'i (58) öldürdüğü için girdiği cezaevinden firar eden Günay Özdemir (27), polis tarafından yakalandı.

Olay, 14 Ocak 2015\'te Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Günay Özdemir, tartıştığı babası Nihat Özdemir\'i sağ bacağından bıçakladı. Damarları kesilen baba, kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan Günay Özdemir, \'yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istemiyle Adana 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Babasının annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyen sanık, \"Annemle babam ayrı. Ben annemle birlikte kalıyorum. Evde uyurken babam bana beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığım bıçakla bacağına bir kez vurdum. Sonra evden kaçtım. Babamın uyguladığı şiddet nedeniyle birkaç kez şikâyette bulunduk. Madde bağımlısıyım. Ancak olay günü uyuşturucu kullanmadım\" dedi. Anne Nilgün Özdemir (50) ise \"Oğlumun babasına karşı kötü bir davranışını görmedim. Ayrı yaşamamıza rağmen eski eşim zaman zaman eve gelirdi\" diye konuştu. Mahkeme heyeti, babası şiddet uyguladığı için Günay Özdemir\'in cezasında indirim yaparak 11 yıl 3 ay hapis verdi. Osmaniye Cezaevi\'ne gönderilen Özdemir, bir süre sonra açık cezaevine alındı. Hükümlü, 2017\'nin Eylül ayında izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Günay Özdemir\'i yakalamak için çalışma başlattı. Özdemir annesinin evine geldiği sırada, Havutlu Mahallesi\'nde yakalandı. Hükümlü önce emniyete daha sonrada adliyeye götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Günay Özdemir, cezaevine götürüldü.



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