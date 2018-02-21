T24 LogoT24 Logo
Gündem

Babasını öldürdü, 'Minareye çıkıp intihar edeceğini söylemişti' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle tartıştığı amcası Osman Gürbüz (60) ile tüfeği elinden almak isteyen babası Himmet Gürbüz'ü (63) öldürüp, kuzeni Mehmet Gürbüz'ü (39) de yaralayan Nevzat Gürbüz (41), toplam 57 yıl 6

21 Şubat 2018 14:11

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle tartıştığı amcası Osman Gürbüz (60) ile tüfeği elinden almak isteyen babası Himmet Gürbüz\'ü (63) öldürüp, kuzeni Mehmet Gürbüz\'ü (39) de yaralayan Nevzat Gürbüz (41), toplam 57 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Nevzat Gürbüz, mahkemedeki son savunmasında, \"Babamın psikolojisi bozuk olduğu için kendisine ateş etmiş de olabilir. Olaydan önce babam, minareye çıkıp intihar edeceğini bana söylemişti\'\' dedi.
Olay, geçen yıl 5 Mart\'ta saat 17.00  sıralarında Altınekin ilçesi Oğuzeli Mahallesi\'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz\'ün evinin de içinde bulunduğu tarlanın bir kısmına, iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz bu nedenle kuzeni Mehmet Gürbüz\'e tepki gösterdi.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI DA VARDI
Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden de husumet bulunan iki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olaya Mehmet Gürbüz\'ün babası Osman Gürbüz de karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı. Oğluna engel olmak isteyen Himmet Gürbüz, Nevzat Gürbüz\'ün elindeki tüfeği almak istedi. Çıkan arbedede Nevzat Gürbüz\'ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babasının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığılırken, Nevzat Gürbüz otomobiliyle kaçtı.
Çevredekiler, sağlık ve jandarma görevlilerine haber verdi. Gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI
Olayın ardından 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçan Nevzat Gürbüz, Aksaray\'ın Eskil ilçesinde saklandığı bir bağ evinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Nevzat Gürbüz, sorgusunda, \'\'Babamı bilerek öldürmedim, yanlışlıkla oldu\'\' ifadelerini kullandı. Daha önce de bir cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Nevzat Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında dava açıldı.
57 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4\'üncü ve son duruşmasında tutuklu sanık Nevzat Gürbüz hazır bulundu. Nevzat Gürbüz, son savunmasında, \"Babam silahla bana vururken silah ateş aldı. Sanırım bu sırada vuruldu. Babamın psikolojisi bozuk olduğu için kendisi de ateş etmiş olabilir. Olaydan önce babam bana minareye çıkıp intihar edeceğini bile söylemişti\" dedi.
Mahkeme heyeti, Nevzat Gürbüz\'e babası Himmet Gürbüz ile amcası Osman Gürbüz\'ü öldürdüğü için 25\'şer yıl, amcasının oğlu Mehmet Gürbüz\'ü öldürmeye teşebbüs etmesi nedeniyle ise 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 57 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAOsman GürbüzHimmet GürbüzMehmet GürbüzNevzat Gürbüz 41Nevzat GürbüzOlaydanOlayMartAltınekinOğuzeli MahallesiNevzat Gürbüz buARAZİ ANLAŞMAZLIĞI DA VARDI AralarındaGürbüzOğluna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24