Babasını öldürdü, 'Minareye çıkıp intihar edeceğini söylemişti' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle tartıştığı amcası Osman Gürbüz (60) ile tüfeği elinden almak isteyen babası Himmet Gürbüz\'ü (63) öldürüp, kuzeni Mehmet Gürbüz\'ü (39) de yaralayan Nevzat Gürbüz (41), toplam 57 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Nevzat Gürbüz, mahkemedeki son savunmasında, \"Babamın psikolojisi bozuk olduğu için kendisine ateş etmiş de olabilir. Olaydan önce babam, minareye çıkıp intihar edeceğini bana söylemişti\'\' dedi.

Olay, geçen yıl 5 Mart\'ta saat 17.00 sıralarında Altınekin ilçesi Oğuzeli Mahallesi\'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz\'ün evinin de içinde bulunduğu tarlanın bir kısmına, iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz bu nedenle kuzeni Mehmet Gürbüz\'e tepki gösterdi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI DA VARDI

Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden de husumet bulunan iki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olaya Mehmet Gürbüz\'ün babası Osman Gürbüz de karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı. Oğluna engel olmak isteyen Himmet Gürbüz, Nevzat Gürbüz\'ün elindeki tüfeği almak istedi. Çıkan arbedede Nevzat Gürbüz\'ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babasının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığılırken, Nevzat Gürbüz otomobiliyle kaçtı.

Çevredekiler, sağlık ve jandarma görevlilerine haber verdi. Gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçan Nevzat Gürbüz, Aksaray\'ın Eskil ilçesinde saklandığı bir bağ evinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Nevzat Gürbüz, sorgusunda, \'\'Babamı bilerek öldürmedim, yanlışlıkla oldu\'\' ifadelerini kullandı. Daha önce de bir cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Nevzat Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında dava açıldı.

57 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4\'üncü ve son duruşmasında tutuklu sanık Nevzat Gürbüz hazır bulundu. Nevzat Gürbüz, son savunmasında, \"Babam silahla bana vururken silah ateş aldı. Sanırım bu sırada vuruldu. Babamın psikolojisi bozuk olduğu için kendisi de ateş etmiş olabilir. Olaydan önce babam bana minareye çıkıp intihar edeceğini bile söylemişti\" dedi.

Mahkeme heyeti, Nevzat Gürbüz\'e babası Himmet Gürbüz ile amcası Osman Gürbüz\'ü öldürdüğü için 25\'şer yıl, amcasının oğlu Mehmet Gürbüz\'ü öldürmeye teşebbüs etmesi nedeniyle ise 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 57 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



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