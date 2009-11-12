Babasını google'da aradı ve buldu

Boşandıktan sonra yeni doğan kızının izini kaybeden baba, kızına internet sayesinde kavuştu.



Amerikan televizyonları WGCL-TV ve 11Alive, Amerikalı Scott Becker ve 30 yaşındaki kızı April Antoniou'nun ilginç buluşmasına yer verdi.

Babasının adını, arama motoru Google'da defalarca arayan ancak bu isimden çok kişinin olması ve babası hakkında çok fazla bilgiye sahip olmaması nedeniyle aramaları boşa çıkan Antoniou'nun aklına kısa zaman önce başka bir fikir geldi.

Google'a "Scott Robert Becker, April'i arıyor" yazan Antoniou'nun karşısına 7 yıl önce babasının kurduğu "www.aprilbecker.com" sitesi çıktı.

April, Becker'ın siteye yazdığı, "Sevgili April, bu mesajı okursan, april@aprilbecker.com adresine e-posta gönder. Ben senin babanım, seninle konuşmayı çok isterim" yazısını okudu.

Bu sayede kızıyla 30 yıl sonra bir araya gelen Becker, "April doğduktan birkaç ay sonra eşiyle boşandığını ve kızının izini bulmak için özel dedektiflere onbinlerce dolar verdiğini" belirtti.

Becker, "Onu bulamıyordum. Annesini bulamıyordum... Belki bir gün kızımın adımı Google'da arayacağını düşündüm, belki bu şekilde beni bulabilirdi" dedi.