Babasını ensesinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir genç, 15 yıl önce evi terk eden babasını tartışma sonrasında ensesinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, İskender Paşa Mahallesi İmam Murat Sokağı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, annesinin kızlık soyadını kullanan 20 yaşındaki Ahmet U., 15 yıl önce evi terk eden babası M. Salih Akkoyun (47) ile olaydan önce bir kahvede buluştu.

Bir süre sohbet eden baba ile oğul henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Baba M. Salih Akkoyun tartışma esnasında oğluna sinirlenerek dışarı çıkıp yürümeye başladı.

Ahmet U. da babasını yolda yürüdüğü sırada arkasından takip etti.

Daha sonra Ahmet U. yanında bulunan bıçakla babasını ensesinden defalarca bıçakladı.

Yaşanan olayları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler talihsiz babanın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaçamadan yakalandı



Cinayet sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşmak isten Ahmet U. olay yerine gelen polis ekipleri yakalayarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürdü.



'Kimseye zararı olmayan bir insandı'



Öldürülen kişiyi uzun yıllardır tanıdığını belirten Muharrem Gürbüz, "Salih abi, boyacılık yapıyordu. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Herkes onu boyacı Salih olarak tanırdı. Kendisini dün görmüştüm. Tesadüfen buradan geçiyordum. Buraya baktığımda cinayet işlenmiş. Niye vurdular bilmiyorum ama çok üzüldüm. Kamera tespitlerine göre oğlu 2-3 bıçağı arkadan vurduktan olay yerinden kaçtığı sırada yakalandı. Salih'i 20 yıldan beri tanırdım. 48-50 yaşlarında bir arkadaştı. Birlikte oturup çay içerdik" dedi.