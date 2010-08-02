Babasını döven 3 kişiyi öldürdü!

T24- Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçesi'nde, babasını döven 3 kişiyi tabancayla öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan 23 yaşındaki Esma Taşağıl ve olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, geçen Cumartesi gecesi Çobanlar İlçesi'ne bağlı Karadede Mahallesi'nde babası 43 yaşındaki Mehmet Taşağıl'ın dövüldüğünü ve kanlar içinde yere yığıldığını gören Esma Taşağıl,iddiaya göre evlerinde bulunan tabancayı alarak kurşun yağdırdı. Olayda 52 yaşındaki İlyas Mercan, kızı 23 yaşındaki Zeynep Mercan ve gelini 25 yaşındaki Çiğdem Mercan ölürken, 48 yaşındaki Saadet Mercan ağır yaralandı.



Bir süredir güvenlik görevlisi olmak için eğitim gördüğü ve silah kullanma dersleri aldığı belirtilen Esma Taşağıl, olayın ardından gözaltına alındı. Esma Taşağıl'ın ardından aynı aileden 39 yaşındaki Döndü Taşağıl, 64 yaşındaki Ramazan Taşağıl, 39 yaşındaki Hüseyin İlyas Taşağıl ve 65 yaşındaki Şükire Taşağıl da gözaltına alındı. Kavgada dövülen baba Mehmet Taşağıl da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.



Emniyetteki sorguları dün gün boyu süren 6 kişi, bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayla ilgili savcının 6 sanığı tek tek dinlemesi beklenirken, adliyeye babaannesi Şükire Taşağıl ile birlikte getirilen Esma Taşağıl, adliye girişinde yakınlarına eliyle selam verdi. Babaanne Şükire Taşağıl, araçtan polis ve elinde baston olarak kullandığı sopa yardımıyla inerken, tamamının sessiz ve üzgün oldukları dikkat çekti.



Şüphelilerin adliyeye girişi sırasında, polis adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.