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Cezaevindeki babasını ziyaret ettiği sırada gözaltına alınan gazeteci Zeynep Kuray serbest bırakıldı

Zeynep Kuray'ın Yüksekova ile ilgili yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor

15 Nisan 2015 17:58

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Sarp Kuray'ı ziyaret ettikten sonra Yüksekova'da hazırladığı bir haberle ilgili polislerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray, serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye gitmediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Kuray, ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

DİHA'da yer alan habere göre, Kuray, "Yüksekova'da yaşanan bir yargısız olayıyla ilgili hazırladığım haberin ardından haberde ismi geçen polislerin şikayeti sonrası savcılık soruşturma başlatmış fakat, bana ifade için hiçbir tebligat gelmemesine rağmen hakkımda ifadeye gitmediğim için yakalama kararı çıkartılmış. İfademi verdim ve serbest bırakıldım" dedi.

Kuray, ablası Sema Kuray ve Devrimci Halk Partisi Genel Başkanı Celal Özcan ile birlikte yaptığı ziyaret sonrasında gözaltına alınarak, Sincan Fatih Karakolu’na götürülmüştü.

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