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Yaşam

Babasından 'zoraki evlilik' miras kaldı

16 yaşındaki genç kız borçlu ölen babası yüzünden 66'lık adamın karısı olacak.

07 Eylül 2008 03:00

Şanlıurfa'dan 17 yıl önce çalışmak için gittiği Antalya'da, dönemin ANAP Denizli Milletvekili ve TBMM eski Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın otomobilinin çarpmasından sonra felç olan Mehmet Emin A., bir süre sonra böbreklerinden de rahatsızlandı. Maddi imkanı olmadığı için ameliyat olmak amacıyla dayısından 5 bin YTL borç para alan adamın böbreklerinden biri alındı. Ancak, daha sonra siroz hastalığına yakalanan Mehmet Emin A. 2 yıl önce bir çadırda hayatını kaybetti.

Bir ay süre tanıdı

Borç faiziyle birlikte 7 bin YTL oldu. Şimdi ailenin başı akrabalarından alınan bu borç para ile dertte. Alacaklıları olan, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde oturan 6 çocuk babası 66 yaşındaki Müslüm adlı akrabaları, aileye paranın bir ay içinde ödenmemesi halinde borcu başlık parası sayarak ailenin 16 yaşındaki kızı ile evleneceğini bildirdi. Adana'da bir çadırda yaşayan Olga A. bir akaryakıt istasyonunda temizlikçilik yaptığını ancak kazandığı paranın ailenin ancak masrafına yettiğini belirtiyor. Bu parayı ödeyecek güçlerinin olmadığını vurgulayan genç kız, "Babam kendi babasının dayısından tedavi için para almış. Ancak 2 sene önce öldü. Biz zor ayakta duruyoruz. Akrabasının istediği parayı verecek gücümüz yok. Ama adam istiyor. Paranız yoksa 'Seni kendime karı yaparım' diyor. 'Borcu başlık parası sayalım seni karım yapayım borcunuz bitsin' diyor. Ben buna karşıyım ama yapacak bir şeyim yok. Çünkü paramız yok. Adam 'Bir ay içinde parayı buldunuz buldunuz, bulmadınız seni gelirim alırım' diyor. Zaman daraldı para bulamadık. Ben 66 yaşında 6 çocuklu hem de akrabam olan bir adamın karısı olmak zorunda kalacağım. Ne olur biri bize yardım etsin" diye konuşuyor.

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