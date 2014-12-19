Babasından İdil Fırat'a ev hapsi mi?

Bir süre önce Atletico Madrid’in milli futbolcusu Arda Turan ile birlikte olan, daha sonra ise oyuncu Çağatay Ulusoy’la flört ettiği iddia edilen İdil Fırat’ın babası Önder Fırat tarafından “evhapsine” alındığı iddia edildi.

Sanatçı Sezen Aksu’yla yaşadığı aşkla gündeme gelen ve şu an Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuba Coşkun’la birlikte olan Önder Fırat’ın kızına ambargo uyguladığı öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un “Önder Fırat kızını eve kapatmış!” başlığıyla yayımlanan (19 Aralık 2014) yazısı şöyle:

Önder Fırat kızını eve kapatmış!

Sezen Aksu ile yaşadığı aşkla ünlenen, halen de Mehmet Ali Erbil'in ex eşi Tuba Coşkun'la flört eden işadamı Önder Fırat, hareketli özel hayatıyla bir dönem gündemi epey meşgul etmişti. Ancak öğrendim ki; Önder Bey, kızı İdil Fırat'ın aşk hayatıyla gündeme gelmesini hazmedememiş! Bir süre önce Arda Turan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren İdil Fırat, Arda'nın evinin sokağında çektirdiği fotoğrafları paylaşmış ama aşkı hakkında hiç konuşmamıştı. Geçenlerde; Fırat'ın bir süre önce Arda'dan ayrıldığı ve Arda'nın da Serenay Sarıkaya'nın peşine düştüğü yazılıp çizildi. Önceki gün de Fırat'ın Arda'ya misilleme yapmak için, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile flört ettiği haberleri çıkınca Fırat bir kez daha aşk hayatıyla magazin gündemine gelmiş oldu. İşte kızıyla ilgili bu dedikodular ve çıkan haberler Önder Fırat'ı çileden çıkartmış!

Ortalık durulana kadar ceza

Önder Fırat, kızına çok kızmış ve onu ev hapsiyle cezalandırmış. Kızının evden dışarı çıkmasını yasaklayan Önder Bey, ortalık durulana kadar da bu cezayı kaldırmayı düşünmüyormuş. İdil Fırat, şimdilik, internet ve telefon aracılığıyla arkadaşları ile hasret giderebiliyormuş. Bakalım bu yasak ne zaman kalkacak ve İdil Fırat tekrar sokağa çıkabilecek...