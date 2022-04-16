Babasına yumruk atan Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı

İstanbul Karaköy'de bir kafeteryaya yabancı müşteri getiren Ukraynalı turist, para konusunda anlaşmazlık yaşadığı adama yumruk atınca oğlu tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp da edilen turist ağır şekilde yaralandı.



Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz aylarda saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ukrayna vatandaşı Dmytro Ponietaikin ile Mehmet Nurullah Ş. arasında mekana yabancı müşteri getirme konusunda maddi anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında turist Dimtro Ponietaikin ayağa kalkarak Ş.’ye yumruk attı. Babasına yumruk atıldığını gören Siyahent Ş. koşarak olay yerine geldi.

Oğlu bıçakladı, babası yumrukladı

Babasına yumruk atıldığını gören Siyabent Ş. olay yerine gelerek Dmytro Ponietaikin’a saldırıp, elindeki bıçakla defalarca bıçakladı. Ukraynalı turist bıçak darbeleri sonucunda yere düşerken baba Ş. ise oğlunun bıçakladığı sırada turiste yumruk atmaya devam etti.



Yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ukraynalı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Saldırgan yakalandı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kaçan baba ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalarda turisti bıçaklayan Siyabent Ş., Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde yakalandı. Şansın bıçağı denize attığını söylediği öğrenildi.



Gözaltına alınan 6 adet suç kayıtlı Siyabent Ş. emniyette ifadesini alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.