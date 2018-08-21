Babasına yardım ederken ayağına satır düşen çocuk yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti. 11 yaşındaki Mehmet Olgun da babasına yardım ederken, elindeki satırı ayağına düşürmesi sonucu yaralandı.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Her Kurban Bayramı\'nda olduğu gibi acemi kasaplar yine kendilerini yaraladı. Kurbanlarını kasap yerine kendileri kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Bazı vatandaşların ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştığı görüldü.

Kurban kesen babasına yardım etmek isteyen Mehmet Olgun\'un ise elindeki satır ayağına düştü. Yakınları tarafından hastaneye getirilen Olgun, ayağına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. İl merkezinde kendini yaralayan 120\'ye yakın kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

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