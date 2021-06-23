Babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi

İstanbul Sarıyer'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Osman Y. babası ile tartışınca yaşadıkları gecekonduyu ateşe verdi. Ali Osman Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Sarıyer, Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Madde bağımlısı olan Ali Osman Y. babası ile tartışınca sinirlenerek evi ateşe verdi. Anne ve babası dışarı kaçarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri Ali Osman Y.'yi dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evi yaktığı iddia edilen Ali Osman Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)