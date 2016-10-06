Babasına kafa atan kıza 3 bin lira, kızına yumruk atan babaya bin 500 lira para cezası verildi

Annesi ile tartışırken araya giren babasına kafa atan 20 yaşındaki R.K. ‘kasten yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kızının kafasına yumrukla karşılık veren baba A.K.’yı da ‘kasten yaralama’ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Baba A.K.’nın suçunu kızının haksız tahriki altında işlediğine hükmeden mahkeme, babaya verdiği cezayı 1500 TL’ye indirdi.

Mahkeme, baba kızın cezasını 5 yıl süre ile erteledi.

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan baba A.K. ile kızı R.K. müşteki-sanık sıfatı ile katıldılar.

Tanık olarak abisi dinlendi

A.K.’nın oğlu, R.K.’nın abisi B.K., tanık olarak dinlendi. Kız kardeşi R.K.’nın sinirli bir yapıya sahip olduğunu belirten B.K., olay günü annesi ile kız kardeşinin harçlık nedeni ile tartıştıklarını söyledi. Araya babasının girmesi üzerine kız kardeşinin babasına kafa attığını belirten B.K., babasının da karşılık olarak ona vurduğunu söyledi.

Babaya haksız tahrik indirimi

Mahkeme, bir önceki duruşmada karşılıklı olarak şikayetlerinden vaz geçen baba A.K.’yı kızına attığı yumruktan dolayı “Kasten yaralama” suçundan günlüğü 20 liradan 150 günlük para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 150 günlük para cezası verdiği baba A.K.’nın suçunu kızının haksız tahriki sonucu işlediğine hükmederek, bu cezayı 75 güne indirdi.

Cezalar ertelendi

Mahkeme, 20 yaşındaki R.K.’yı da babasını kasten yaraladığına hükmederek günlüğü 20 liradan 150 günlük para cezasına çarptırdı. Mahkeme, baba A.K,’ya verdiği 1500 TL ile kızı R.K.’ya verdiği 3 bin TL’lik cezaları 5 yıl süre ile erteleyerek duruşmaya son verdi.