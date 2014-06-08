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'Babasına ev alan Ebru Gündeş'e ret: Haramla işim olmaz'

Ebru Gündeş’in 4 yaşındayken evi terkeden ve yıllardır görüşmediği babasına ev alıp, aylığa bağladığı öne sürülüyordu

08 Haziran 2014 12:30

17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Türkiye gündemine oturan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'la evli olan Ebru Gündeş’in 4 yaşındayken evi terkeden ve yıllardır görüşmediği babası Remzi Gündeş'e ev aldığı, ancak hâlâ Bakırköy'deki eskici dükkanında zor koşullarda yaşayan babasının, "Ben şerefli bir hayatı tercih ettim. Zamanında biri 'Gel şu evde otur' dedi. Ama benim haramla işim olmaz. Gazi çocuğuyum şerefimle yaşadım" dediği öne sürüldü.

Vatan gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre, kızının verdiği evi kabul etmediğini söyleyen Remzi Gündeş'in, 'Ben şerefli bir hayatı tercih ettim. O yüzden bu haldeyim. Bağkur'a 170 günluk borcum var emekli olamadım. Acımdan ölsem kimseye gidip dilenmem. Zamanında biri 'Gel şu evde otur' dedi. Ama benim haramla işim olmaz. Gazi çocuğuyum şerefimle yaşadım' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Gündeş, yıllar önce verdiği röportajda babası için ‘Öldü’ demişti. Sefalet içinde yaşadığı ortaya çıkınca günlerce gündem olmuştu.

 

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