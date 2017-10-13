Babasına bombalı paket yollayan zanlının davası...

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Maltepe\'de babası Osman Kurdaş ait işyerine bombalı paket göndererek ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş hakkında, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Olası kastla öldürmeye teşebbüs\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\" suçlarından 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Sanık Alican Kurdaş\'ın tanık olarak dinlenen annesi Nesrin Kiraz Gökırmak, oğlunun çocukluğundan beri babasından ilgi görmediğini, karıncayı bile incitmeyecek bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, \"Bu davranışını babasını veya diğer kişileri öldürmek amacıyla yapmadığından eminim. Babasını öldürmek isteseydi bunu çok daha başka yollarla ve daha kolay yapabilecek zekada olduğunu biliyorum\" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'de görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu. Müşteki Özdemir Osman Kurdaş\'ı ise avukatı tarafından temsil edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen iki adet rapor okundu. 17 Mayıs 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ve 30 Haziran 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi\'nin raporlarında sanık Alican Kurdaş\'ın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

BOMBA VÜCUT GELİŞTİRME İLAÇLARINDA KULLANILAN KİMYASALLARDAN HAZIRLANMIŞ

Bombanın nasıl hazırlandığını ilişkin bir kimyager tarafından hazırlanan rapor da dosyaya geldi. Raporda patlayıcının RDX ve PETN etken maddelerinden oluştuğu, kimyasal patlayıcının vücut geliştirme ilaçlarında kullanılan kimyasallardan hazırlandığı bilgisine yer verildiği öğrenildi.

RAPORA İTİRAZ ETTİ

Söz alan tutuklu sanık Alican Kurdaş, bomba üzerinde inceleme yapan kimyager bilirkişinin raporunu kabul etmediğini belirterek, \"Zira raporda patlamaya neden olan madde içerisinde RDX ve PETN maddelerinin bulunduğunu yazmış. Bu doğru değildir. Ben civa fulminant maddesini kullanarak bu patlayıcıyı yaptım. Benim kullandığım madde genellikle ses bombası veya ateşleyici olarak kullanılan bir maddedir. Doğrudan bomba olarak kullanılmaz. Tahminime göre bilirkişi benim kullandığım maddeyi tespit edemeyip kendi tahminine dayalı olarak bu maddeyi kullandığımı yazdığını düşünüyorum. Zira RDX maddesi piyasada temin edilebilecek bir madde değildir. Tamamı ile devlet kontrolünde olan bir maddedir. Bu yüzden rapor gerçeği yansıtmıyor. Bu hususun nazara alınmasını istiyorum, yeniden rapor talebim yoktur. Ben baştan beri söylüyorum, kötü birisi değilim. Bu hususu da belirtmek istiyorum\" dedi.

ANNESİNİ TANIK OLARAK DİNLETTİ

Sanık Alican Kurdaş\'ın avukatının talebi üzerine annesi Nesrin Kiraz Gökırmak tanık olarak dinlendi. Oğlunun küçüklüğünden beri babasından ilgi görmek istediğini, ancak babasının gerekli ilgiyi göstermediğini söyleyen Nesrin Kiraz Gökırmak, \"İlgi göstermediği gibi diyalog da kurmadı. Aynı şey diğer oğlum için de geçerlidir. Diğer oğlum babasının bu tavrına isyanla karşılık vermesine rağmen Alican babasını kazanma düşüncesiyle davrandı. Bunu gerçekleştireceğini düşüncesiyle babasının işyerinde işe girdi. Oğlumun kişiliğini iyi biliyorum, bir karıncayı bile incitmeyecek mizaçtadır. Bu davranışını babasını veya diğer kişileri öldürmek amacıyla yapmadığından eminim. Babasını öldürmek isteseydi bunu çok daha başka yollarla ve daha kolay yapabilecek zekada olduğunu biliyorum\" dedi.

Dosyayı kimyager, patlayıcı uzmanı ve bomba uzmanına yollayarak rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş\'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş\'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Babasının yanında bulunan iki kişinin daha yaralandığı belirtilen iddianamede, Alican Kurdaş\'ın, , \"Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Olası kastla öldürmeye teşebbüs\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.