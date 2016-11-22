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Yaşam

Babasına bombalı paket yollamakla suçlanan Alican Kurdaş tutuklandı

"Bir çığlık atma evresindeydim böyle bir şey yaptım, pişmanım"

22 Kasım 2016 20:02

Maltepe’de, babası Osman Özdemir Kurdaş ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı düzenleyen Alican Kurdaş tutuklandı.

 

Ne olmuştu?

 

Maltepe İlker Sokak’taki Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirketin ortağı eski bir maliye bakanının oğlu Osman Özdemir Kurdaş adına bırakılan paket bırakılmıştı. Osman Özdemir Kurdaş 4. kattaki ofisinde paketi açmasıyla büyük bir gürültüyle patlamıştı.

Maltepe İlker Sokak’taki Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirketin ortağı eski bir maliye bakanının oğlu Osman Özdemir Kurdaş adına bırakılan paket bırakılmıştı. Osman Özdemir Kurdaş 4. kattaki ofisinde paketi açmasıyla büyük bir gürültüyle patlamıştı.

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Alican Kurdaştutuklandı

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