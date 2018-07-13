Babasına bombalı paket gönderen zanlının cezası belli oldu

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş, "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun belirtildiği ifade ediliyor.

Mahkemede oğluyla karşı karşıya gelen baba Özdemir Osman Kurdaş, "Çalışmayı sevmeyen oğlum kendisinin yüksek bulduğum para talebini ödememem üzerine beni öldürerek mirasımı alma amacıyla bombayı göndermiştir. Oğlumdan şikayetçiyim" dedi. Baba Kurdaş, oğluna 6 bin lira maaş verdiğini ancak oğlunun bu ücreti beğenmediğini belirtti.

Esas hakkındaki mütâlâasını sunan savcı, Alican Kurdaş'ın, "Bomba düzeneği kurarak 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından toplam 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkemede son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.