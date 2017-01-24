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Yaşam

Babasına bomba gönderen adama 61 yıl hapis istendi

Maltepe’de babasına bomba gönderdiği iddia edilen Alican K. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı

24 Ocak 2017 21:09

Maltepe’de babasına bomba gönderdiği iddia edilen Alican K. ile ilgili iddianame düzenlendi. Alican K. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.

Ancak savcılık suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle şahsın toplam 39 yıldan 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istedi. Savcılık ayrıca Alican K.’nin ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından da toplam 3,5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep etti.

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