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Babasına 600 bin liralık daire aldı

Queen Film Festivali’ne katılmak üzere önceki gün New York’a giden Meltem Cumbul, babası Sedat Cumbul’a Gümüşsuyu’nda ev aldı.

14 Kasım 2009 02:00

Queen Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” almak için önceki gün New York’a giden Meltem Cumbul, babası Sedat Cumbul’a Gümüşsuyu’nda ev aldı.

Kendisi de Gümüşsuyu’nda oturan Cumbul, bankacılıktan emekli olan 83 yaşındaki babasına aldığı eve 600 bin TL ödedi.

Cumbul’a bu konuda sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ’un emlak danışmanı olan ağabeyi Tugay Tatlıtuğ yardımcı oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Cumbul’un ailesiyle iyice yakınlaştı.

Tatlıtuğ, son dönemde Cumbul’un eniştesi Mardinspor Başkanı Tekin Alkan’ın oğlu Emirhan Alkan’ın cipiyle dolaşıyor

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