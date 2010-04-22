Babası yaşındaki adamla parası için evleniyor

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Velayet davası açacağım

Ahmet Hamoğlu: İlk defa doğru bir şey yaptım

Şarkıcı Pınar Dilşeker (37) ile işadamı Ahmet Hamoğlu (62), geçtiğimiz pazartesi gecesi nişanlandı. Hamoğlu ile eylül ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Dilşeker, sürpriz aşk hakkında şunları söyledi: “Ahmet Bey ile iki ay önce tanıştık. Temiz duyguları ve iyi niyetinden çok etkilendim. Aile arasında nişan yüzüklerini taktık. Yakında dostlarımız için bir kutlama yemeği vereceğiz. Bu evliliğin, şimdiye kadar aldığım en doğru karar olduğuna inanıyorum. Düğün tarihini erkene alabiliriz. Albüm çalışmalarım sürüyordu ama bundan sonra ne olur bilmiyorum. İşimi ona yakışır şekilde sürdürmek istiyorum. İnsanlar hakkımızda bir şeyler söyleyebilir. Ama biz her şeye kulağımızı tıkadık. Ahmet Bey de zamanında evlilik yapmış ama doğru insanı bulamamış. Bu beraberlik ikimiz için de mutlu başladı. Bundan sonra mutluluğumuz önemli, geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor, kimse bizi bağlamıyor.”Pınar Dilşeker’in 2005 yılında boşandığı, oğlu Mert Ali’nin babası işadamı Çetin Yılmaz ise bu birlikteliğe tepki gösterdi. Dilşeker’in Hamuloğlu ile parası için evlendiğini öne süren Yılmaz, şöyle konuştu: “Babası yaşında bir insanla nişanlanıyor. Bunun aşk ve sevgi olmadığını herkes görür, para için yaptığı belli. Bu ilişkiyle ne olduğunu ve neyin peşinde olduğunu belli etti. Türkiye onun gerçek yüzünü görsün. Zamanında bana yapmadığını bırakmadı. Çocuğumuzun velayeti onda, ancak sekiz aydır çocuk bende kalıyor. Velayet için dava açacağım, bundan sonra onu zor görür. Anne diye konuşuyor ama hasta çocuğunu doktora bile götürmeye aciz biri. Ne diyeyim, hiç şaşırmadım. Bu saatten sonra onun hayatı beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan evladım.”Hamoğlu Holding’in sahibi Ahmet Hamoğlu, Pınar Dilşeker’le mutlu bir ilişki yaşadıklarını söyledi: “Hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. Evlilik kararımızı aile içinde yüzük takarak ilan ettik. Düğün tarihimiz belli. Düğünde tüm sevdiklerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız. Bu mutluluğun ömür boyu sürmesini istiyoruz.”