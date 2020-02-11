Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü ileri sürülen 17 yaşındaki genç kadın polisler tarafından kurtarıldı

Dört gün önce Şeyma Yıldız'ın babası tarafından erkeklerle konuştuğu iddiasıyla öldürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. İstanbul'da 17 yaşındaki P.D.D., babası ve amcası tarafından katledilmek istenirken polisler tarafından kurtarıldı.

Olay, İstanbul‘un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polisi arayan bir kişi, “Bir kadını araca bindirerek ormanlık alana götürdüler” ihbarında bulundu. Plakayı alan polis ekipleri, aracın Şamlar Ormanı‘na gittiğini tespit etti. Polisi görüp kaçmaya çalışan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. İki kişi araçtan indirilirken, ağzı koli bandıyla bağlanmış olan 17 yaşındaki P.D.D. aracın arkasından çıktı.