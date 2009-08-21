Babası tarikat üyesiymiş

Ünlü oyuncu Hande Ataizi tarikata girdiği için babasıyla görüşmediği açıkladı.



Hande Ataizi, babasıyla yıllardır görüşmeme sebebini “Aramızda Kalmasın” programının canlı yayında açıkladı. Ünlü oyuncu, babasının üniversiteye devam ederken bir tarikata katıldığını, ondan sonra da ailesini tamamen unuttuğunu söyledi.

Anne-babası yıllar önce ayrılan Hande Ataizi, babasına 7 yaşındayken “Annemi çok üzüyorsun, bir daha beni arama” dediği hatırlatılınca duygulandı. Ağlamamak için epey direnen ve “Sinirlerim bozuldu” dedikten sonra bir süre sessiz kalan oyuncu, ardından yaşadığı baba özleminden söz etti: “Kız çocukları ‘Babam bunu istemedi, babam bana bunu aldı’ falan derler ya hep, buna çok özenirim. ıçimde büyük bir özlem olarak kalmıştır. Ama ne yapalım, hepimizin hayatında böyle şeyler oluyor...”

Ataizi, babasıyla hiç görüşmediğini ve onun ODTÜ’de okurken bir tarikata girdiğini de sözlerine ekledi: “Babam başka bir hayatı tercih etti. Açıkçası öyle grup çalışmaları bana göre değil... Allah inancı hepimizin içinde. Hepimiz bir şekilde ibadetimizi yapıyoruz, zekatımızı veriyoruz. Ama bu tercih onu ailesiyle ilgilenemeyecek bir pozisyona getirdi. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Bizim dinimizde aile kutsaldır. Hayata getirdiğin, sorumluluğunu alman gereken çocuğa da bakmakla yükümlüsündür.”



Babasının Atatürkçü bir ailede yetiştiğini, dedesinin ilk kolej mezunlarından ve aynı zamanda üst düzey bir mason olduğunu anlatan Hande Ataizi “Dedemin annesi dışişlerinde çalışan ilk kadın... Mehmet Ali Okay, yani bizim büyük dedemiz de Atatürk’le birlikte Meclis’i kurdu. Babam ise başka bir yola saptı. Demek ki herkes içindeki boşluğu farklı şekilde dolduruyor. Kimi alkolik oluyor, kimi uyuşturucu bağımlısı... Kimi de kendini dine veriyor. Öbürlerine yöneleceğine bu tabii ki daha iyi” dedi.



Amerika’dan 1,5 ay önce dönen Hande Ataizi, artık dizi çekimleri nedeniyle uzak kaldığı tiyatro sahnelerine dönmek istediğini söyledi. Ataizi, Televizyongazetesi.com sitesinde de yer verilen açıklamalarında, bir dönem tek kişilik oyunuyla gündeme gelen Hülya Avşar’a da gönderme yaptı. “Benim asıl işim tiyatro, çünkü eğitimini aldım. Ama televizyon projeleri nedeniyle tiyatroyu çok ihmal ettim. Bu yıl dizi yerine tiyatro yapmak istiyorum” diyen oyuncu, Hülya Avşar’ın da tek kişilik oyununun pek tutmadığı hatırlatılınca şunları söyledi: “Hülya Avşar tek kişilik oyun yapmış olabilir... Kusura bakmayın ama ben konservatuvarın tiyatro bölümünden mezunum!”

“Baba eksilikliğim ilişkilerime yansıyor”

Yıllardır annesinin ikinci eşine “baba” dediğini anlatan Hande Ataizi, özel hayatında yaşadığı sorunların da öz babasıyla olan bu kopukluktan kaynaklandığını itiraf ederek sözlerini noktaladı: “Sonuçta kalbimin bir tarafı kırık. ılişkilerimde başarılı olamamam herhalde biraz da bundan kaynaklanıyor. Bir ilişki yaşarken kendimi çok güvende hissetmek istiyorum. Ama çok sevince, o sevginin arkasından terk edileceğim korkusu geliyor. O duygu girince de ilişki bozulmaya başlıyor zaten...”

"Kapanması için anneme baskı yaptı"

Aslında babam Atatürkçü bir ailede yetişmiş. Dedem ilk kolej mezunlarından ve aynı zamanda üst düzey bir mason... Dedemin annesi dışişlerinde çalışan ilk kadın... Mehmet Ali Okay, yani bizim büyük dedemiz de Atatürk’le birlikte Meclis’i kurdu. Babam ise başka bir yola saptı. Hatta tarikata girdikten sonra kapanması için anneme baskı da yapmaya başladı. Bir insan nasıl 23 yaşında bir anda değişir? Bu bana çok tuhaf geliyor.